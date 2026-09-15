Castellón volverá a ‘correr’ el Dakar gracias a este prometedor piloto

Castellón volverá a tener representación en el Rally Dakar de la mano de Alfredo Pellicer. El piloto castellonense continúa dando pasos firmes hacia su debut en la edición de 2027 y acaba de superar con nota otra de las pruebas incluidas en su exigente preparación: la Baja Aragón.

Pellicer cerró la competición celebrada en Teruel con una destacada tercera posición en la clasificación general y la victoria dentro de la categoría júnior. Un doble resultado que confirma su crecimiento y refuerza el ambicioso proyecto con el que aspira a disputar por primera vez la prueba de rali raid más dura y prestigiosa del mundo.

De menos a más en la Baja Aragón

El castellonense mostró una evolución constante durante los tres días de competición. Después de las verificaciones y del rápido prólogo disputado el viernes, afrontó el sábado la jornada más exigente del programa, compuesta por dos largos sectores cronometrados.

Más allá de las posiciones, la carrera le permitió acumular kilómetros sobre la moto, ganar experiencia y continuar trabajando aspectos fundamentales como el ritmo, la navegación y la adaptación a las situaciones que deberá afrontar en el Dakar.

Las buenas sensaciones terminaron de confirmarse el domingo. Pellicer consiguió la segunda posición en la última especial, resultado que le permitió ascender hasta el tercer escalón del podio absoluto y asegurar el triunfo entre los pilotos júnior.

«Hemos ido de menos a más durante todo el fin de semana, cogiendo confianza y ritmo. Estoy muy contento con las sensaciones y con el funcionamiento de la moto», valoró el piloto de Càlig después de completar la prueba.

El objetivo de Pellicer va mucho más allá de buscar resultados inmediatos. Cada cita forma parte de una planificación diseñada para llegar al Dakar con la mayor preparación posible. «Cada competición es también un entrenamiento y una oportunidad para seguir aprendiendo y llegar mejor preparados al gran objetivo del año», explicó.

Un podio especial en Teruel

La Baja Aragón tiene además un significado particular para Alfredo Pellicer. Teruel forma parte de sus inicios dentro del rali raid, por lo que regresar a esta competición y hacerlo subiendo nuevamente al podio representa un resultado especialmente emotivo.

Su actuación también sirvió para avanzar en la puesta a punto de la moto y reforzar la coordinación con el equipo Xraids Experience. El piloto destacó el trabajo realizado por toda la estructura durante el fin de semana, fundamental para completar las diferentes especiales con buenas sensaciones.

El tercer puesto absoluto se suma al pleno conseguido anteriormente en el Cierzo Rally, donde Pellicer ganó el prólogo y las dos etapas. Dos resultados que muestran la regularidad y el crecimiento del castellonense en una temporada completamente enfocada en preparar su salto al Dakar.

Alfredo Pellicer, en la Baja Aragón 2026. / MEDITERRÁNEO

El Rallye du Maroc, la próxima gran prueba

El calendario no concede descanso. La siguiente competición de Alfredo Pellicer será el Rallye du Maroc 2026, que se celebrará entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre.

La prueba marroquí está considerada uno de los principales ensayos antes del Dakar por las características del terreno, la exigencia de la navegación y las condiciones que plantea a pilotos y máquinas. Será, por tanto, uno de los exámenes más importantes para medir el nivel alcanzado por Pellicer y continuar adaptándose a los escenarios que encontrará en su gran desafío.

Tras ganar todas las jornadas del Cierzo Rally y subir al podio absoluto de la Baja Aragón, Alfredo Pellicer sigue completando etapas hacia su gran sueño: debutar en el Rally Dakar 2027 y devolver a Castellón al escenario más exigente del rally raid mundial.