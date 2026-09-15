Un ganador de Gran Slam en el homenaje a Roberto Bautista en La Plana Sport

Ya están confirmados la fecha, el lugar y el rival para la gran despedida en pista del tenista castellonense Roberto Bautista. Será en La Plana Sport Centro Deportivo, el lugar donde creció Roberto Bautista y donde el tenista quería poner el punto final a una gran trayectoria deportiva, en la que se ha labrado un excelente currículum que le ha consagrado como uno de los mejores tenistas del mundo.

La semana del 14 al 19 de diciembre será muy especial para el jugador de Benlloc. El martes 15 se le rendirá homenaje en el Paraninfo de la Universitat Jaume I, con motivo de la celebración de la Gala del Tenis. Y el sábado 19 por la mañana disputará un partido de exhibición frente al croata Marin Cilic.

Todo el tenis y el deporte provincial, además de toda la sociedad castellonense, tendrán así la oportunidad de despedirse de Bautista como merece. Sin duda, habrá muchos momentos emotivos y no faltarán sorteos de regalos, además de otras muchas sorpresas, en una jornada protagonizada por dos grandes figuras del tenis.

Bautista y Cilic, en una imagen de archivo. / YURI KOCHETKOV / EFE

Jorge Bellés, en representación de La Plana Sport Castellón y Tenis Drive Academy, explica que en las próximas semanas se irá ampliando la información sobre el evento y las actividades que se realizarán, así como sobre el procedimiento para adquirir las entradas.

ROBERTO BAUTISTA 12 títulos ATP y 11 finales Campeón de la Copa Davis 2019 Mejor posición en el ranking mundial: nº 9 MARIN CILIC 1 Grand Slam 21 títulos ATP Campeón de la Copa Davis 2018 Mejor posición en el ranking mundial: nº 3

Como organizador del evento, su objetivo es que Roberto Bautista tenga la despedida por todo lo alto que, sin duda, merece. «Será difícil que Castellón vuelva a tener un tenista de la talla de Roberto, uno de los mejores deportistas de toda la historia», señala Bellés.

La última vez que Roberto Bautista disputó un partido en Castellón fue en 2018, en el pabellón Ciutat de Castelló, con motivo de la organización de la Fiesta del Tenis Español, junto a Pablo Carreño y David Ferrer. Ya en aquella ocasión se vivió un ambiente impresionante y todo el tenis provincial pudo disfrutar en directo del mejor tenis mundial.

Seguro que en esta ocasión los numerosos aficionados al tenis y al deporte en general volverán a volcarse y no querrán perder la oportunidad de disfrutar de nuevo del tenis de Roberto en directo, frente a uno de los mejores tenistas del circuito ATP de la última década, Marin Cilic.

Ambos mantienen una gran relación personal, además de profesional. Ya en 2002 disputaron la final sub-14 del Campeonato de Europa, con victoria de Bautista en un duelo muy igualado. Desde entonces y hasta la actualidad, les une una gran amistad.

Presentación del evento

El pasado 24 de julio ya se realizó la presentación oficial del evento, aunque en aquel momento todavía faltaba por determinar la fecha concreta y quién sería el rival de Roberto en el partido final de exhibición.

En aquella jornada, rodeado de todo el tenis provincial, de su familia, sus entrenadores y su círculo más cercano, Roberto Bautista comunicó ante los medios de comunicación su despedida del tenis profesional. Lo hizo en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; Andrés Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; Paco Vicent, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana; Maica Hurtado, concejala de Deportes de Castellón; y Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón, entre otros.

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No faltaron tampoco representantes de clubes de tenis, jugadores, aficionados y numerosas personas que ya quisieron acompañar a Roberto Bautista en un día tan especial.