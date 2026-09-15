El Real Madrid viaja a Elche con la cabeza puesta en el derbi del Metropolitano

El Real Madrid se mide al Elche con el run run de los pitos que el Bernabéu ha dedicado a su equipo en cada uno de los partidos que ha jugado en el coliseo blanco. Salir de La Castellana supone, por tanto, un respiro para José Mourinho y su vestuario a estas alturas de la temporada. Los focos están puestos en Vinícius, que no termina de estar en el punto óptimo que le devuelva al jugador desequilibrante que fue hace un par de temporadas. Desde entonces a su pobre rendimiento se le suma el estigma de ser quien desafío a Xabi Alonso en un pulso que terminó con el técnico y que el madridismo no termina de perdonarle al brasileño.

Mourinho y el resultadismo

Mourinho llegó para meter en cintura a un vestuario perezoso y aburguesado. Florentino no le pidió excelencia futbolística, le pidió mano dura y resultados. Y como en su primera etapa, el crédito del portugués llegará hasta donde le acompañen los resultados. Jugar a ser resultadista es jugar a perder, porque la moneda acabará saliendo cruz más tarde que temprano, y en ese momento no habrá otros argumentos a los que aferrarse. No habrá un legado del que presumir ni trofeos a los que abrazarse. Por eso se fichó a Xabi en el Madrid, para tratar de construir una identidad de juego, un estilo que trascendiese al marcador y generase una rutina de juego que le acercase a los títulos de los que Ancelotti se alejó al entregar Florentino el poder al vestuario.

En realidad, el Real Madrid dejó de ganar cuando apareció en la pizarra un elemento disruptivo como Kylian Mbappé, cuya presencia desarmó algo que funcionaba. Un equipo que venía de ganar la Champions en Wembley con un juego reconocible. Hoy Mbappé se postula para el Balón de Oro y se borra de los actos corales del club como la Fórmula 1. En Madring estuvieron todas las estrellas blancas menos Kylian, quien por más que se resista a admitirlo solo piensa en sus intereses.

Rotaciones controladas

Los blancos aterrizan en Elche con rotaciones en el panorama. No es muy amigo Mourinho de cambiar jugadores, pero sabe que el domingo podría salir muy tocado del Metropolitano ante el Atlético de Simeone si no gana. El zarpazo del Betis aliñado con los silbidos recurrentes del Bernabéu han enrarecido el ambiente de un Real Madrid que no entusiasma, ni siquiera ilusiona, a su afición. Diomande no convenció en su estreno como titular y Arda demostró que ahora mismo es el creador natural de juego de los blancos. La titularidad de Vinícius, Mbappé y Bellingham corre por cuenta del presidente y en el resto del once habrá que ver cómo está Valverde, que arrastraba molestias, y cuanto tiempo quiere dar a Tchouameni.

Martín Anselmi, técnico argentino del Elche, dejó en la previa unas palabras que suenan a música a Mourinho: "Seremos 11 contra 11 y quiero que tengamos la pelota". El Madrid entregará la posesión a los ilicitanos, con los que no ha perdido sus últimos 13 partidos, para castigar su debilidad defensiva en busca del triunfo antes de ir al Metropolitano, donde Mourinho y su gente se asoman al abismo por primera vez este curso.