El Amics Castelló disputa en Vila-real la final de la Lliga Valenciana

El Amics Castelló disputa este miércoles un nuevo partido de preparación. Este puede valer una copa. Los de José Luis Pichel se medirán al HLA Alicante a las 19.00 horas en el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en la final de la Lliga Valenciana.

El Amics llega a la cita después de debutar el pasado fin de semana en la Copa de España, en la pista del TQ-CB Prat, dentro de una pretemporada en la que el principal objetivo continúa siendo preparar al equipo para el inicio de la competición liguera en Segunda FEB.

La única baja será la de Hugo Arbosa, ya que el jugador se encuentra disputando el Mundial U23 con la selección española de 3x3.

Amics regresa a la Lliga Valenciana después de conquistar el título en su última participación, hace dos temporadas, precisamente ante el HLA Alicante.

Sede de las finales

Tras el acuerdo alcanzado entre la FBCV y el Ayuntamiento de Vila-real, el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real va a ser el escenario de todas las Finales de la Lliga Valenciana en las categorías FEB. Tras la final de hoy llegarán las otras dos el sábado 26 de septiembre: Final Femenina y Final Tercera FEB.