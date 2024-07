Portugal - Francia en directo

Portugal comenzó el partido con una mayor intensidad. Con una mayor posesión, Francia contrarrestró pronto las cosas para que no hubiera problemas cerca de su área. Rafael Leao fue el que más insistió para los lusos por el área izquierda, aunque ninguna de ellas con éxito. Francia, pasados los minutos, trató de combinar de una manera lenta en la que no pudo generar problemas. A pesar de ello, pisó más campo rival e intentó algún disparo tímido que no tuvo una buena dirección para que se viera el gol al cabo de los primeros 45'.