Barcelona - Atlético de Madrid en directo

Los once puntos de diferencia que tiene el Barcelona sobre el Real Madrid, así como los 13 de distancia sobre el Atlético de Madrid, a falta de 27 más por disputar pueden suponer la sentencia virtual de ganar en la tarde hoy en el Camp Nou. Los culés gobiernan el liderato con puño de hierro desde el inicio del mes de noviembre, altar desde el que no solo no se han bajado hasta el momento, sino que han abierto una poderosa brecha entre sus perseguidores.