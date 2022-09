Partido Real Sociedad - Atlético de Madrid en directo

¡¡¡SIMEONE MANTIENE A SAÚL ÑÍGUEZ EN EL ONCE INICIAL!!!! Sin Renan Lodi, cedido al Nottingham Forest, ni Sergio Reguilón, recuperándose de una operación de pubis, el técnico argentino mantiene en el carril izquierdo al ilicitano, lo que no impide que Yannick Carrasco vuelva a partir de inicio. Las bajas por sanción de Nahuel Molina y por lesión de Stefan Savic no modifica la línea defensiva, en la que Marcos Llorente ejerce de carrilero derecho y Josema Giménez ocupa el perfil diestro de los tres centrales. Entra Rodrigo de Paul, dejando a Kondogbia en el banquillo.