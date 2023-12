Athletic Club - Atlético de Madrid en directo

Respira aliviado Çaglar Söyüncü, Diego Pablo Simeone y toda la hinchada del Atlético de Madrid que ya se veía por debajo del marcador. No afinó la puntería Oihan Sancet, con el Athletic Club perdonando demasiadas oportunidades ante un rival de talla y que, en la mínima posibilidad, puede sorprender. Recordemos que desde el 22 de diciembre no se quedan los leones en un solo partido sin anotar (derrota 1-0 vs FC Barcelona).