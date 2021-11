Tan solo un año y medio después de los inicios de la pandemia, estamos menos tiempo conectados a Internet que durante los meses duros de confinamiento, menos la Generación Z y los Millennials, que incrementan el consumo de Internet 7 puntos por encima que la media, hasta las 76 horas semanales (12 horas/día). Además, nos conectamos principalmente desde el móvil. Otro de los fenómenos derivados de la hiperconectividad es el denominado efecto doble pantalla (ver la TV mientras nos conectamos a Internet) que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Así lo revela e informe Digital Consumer Survey 2021, elaborado por Nielsen en colaboración con Dynata, y que arroja luz sobre los nuevos hábitos de consumo y compra que ha provocado la covid-19 en los españoles, cuya principal característica es el inicio de una nueva era: la híbrida, una realidad en la que se produce una auténtica fusión entre el mundo físico y el digital.

Compra 'on line', compra física

El informe apunta a que hay sectores donde se es más propenso a la vuelta a las tiendas y otros para los cuáles se prefiere comprar on line. Los españoles vamos a los establecimientos físicos como supermercados, farmacias, y para la compra de enseres del hogar y productos de limpieza. Por el contrario, la preferencia online se localiza especialmente en la compra/reserva de viajes, contratar servicios de telecomunicaciones (teléfono/Internet, etc), y la compra de videojuegos. Existen categorías sin una preferencia delimitada por el canal de compra como lo son contratar servicios financieros, la ropa o accesorios y los dispositivos electrónicos.

El principal motivo para comprar on line es el de ahorrar tiempo, especialmente entre las mujeres de 40-45 años, mientras que para la Generación Z, los envíos gratis resultan lo más atractivo de la compra online. Por su parte, lo que los españoles más valoran de la posibilidad de comprar en los establecimientos es poder ver y tocar los productos y la opción de probarlos. Por generaciones, las mujeres pertenecientes a los baby-boomers (entre los 55 y los 75 años) son las que más han vuelto a las tiendas, mientras que las generaciones más jóvenes y por tanto, más digitales, se han adaptado mucho más a la compra on line y no echan tanto en falta el contacto físico a la hora de comprar un producto, sino que su principal razón para acudir a los establecimientos es la experiencia de compra.

Previsiones de cara Navidad

Hay más optimismo hoy que el año pasado de cara a la campaña navideña. Así, mientras que en 2020 el 21% de los españoles tenían pensado comprar menos para ahorrar dinero, ahora la cifra se ha reducido hasta casi la mitad, por lo que solo para el 11% es importante comprar menos para ahorrar. El 19% declara que comprará de manera habitual, un 23% afirma que planea comprar pero solo aquello que considera una prioridad, cuando en 2020 era un 27% de los españoles (4 puntos por encima). Por el contrario, de cara a ahorrar dinero, tendemos más a comparar precios, subiendo hasta 3 puntos con respecto al año pasado, y tenemos pensado comprar más productos en promociones, descuentos, y rebajas que antes (17% vs 12%). En cuanto a la preferencia de los españoles por el canal de compra durante la época navideña y de Black Friday, esta se inclina ligeramente hacia la parte online (51%), y aumenta alrededor de 8 puntos para los segmentos jóvenes.

En esta coyuntura, tanto las redes como los influencers se han convertido en un canal fundamental para descubrir marcas que impactan directamente la decisión final de compra. Los smartphones son el segundo dispositivo más utilizado para comprar on line (sólo por debajo de los ordenadores) y el preferido por los españoles de entre 21 y 39 años. Este uso del conocido como Mobile Commerce, ha desencadenado la aparición de nuevas formas de compra, como el Social Commerce, o el Live Commerce.

Tendencias

El Social Commerce, o la compra a través de RRSS, es algo todavía incipiente en España con una mayor incidencia entre las generaciones más jóvenes (entre 16 y 29 años) y principalmente a través de Instagram, Facebook y Tik-Tok para productos relacionados con la moda, la belleza y el cuidado personal. Es una tendencia que también comienza a introducirse en Twitch, donde se concentra en la compra de videojuegos.

Otra nueva tendencia de compra que arrasa en China, especialmente entre los millennials y la generación Z, es el Live Commerce. En otras palabras, la compra a través de una retransmisión en directo en plataformas on line. Este combina el entretenimiento con la compra, y ha supuesto toda una revolución sin precedentes en el gran gigante asiático. En nuestro país, es una fórmula que todavía se está introduciendo y el 44% de los españoles todavía no han oído hablar de este método de compra. Las principales plataformas en las que se utiliza son Instagram y Facebook, y las categorías que más lo implementan son: moda, belleza, alimentación, cuidado personal, higiene y videojuegos. Cuenta con una mayor acogida por parte de los más jóvenes: la Generación Z y los millennials (16 -39 años), quienes están más dispuestos a adoptar nuevas tecnologías.

Nace el concepto Phydigital

Según el informe, estamos asistiendo dentro de los nuevos hábitos de compra, al nacimiento del nuevo concepto Phydigital, un acrónimo que une lo digital y lo físico y que hace referencia a elementos que integren presencia tanto en el mundo real como en el virtual de una actividad. Actualmente en España, los que ya se han adoptado son principalmente: los códigos QR, los tickets de compra a través de la APP y las pantallas táctiles dentro de una tienda física. Todavía existe mucho potencial para desarrollar este fenómeno, con elementos innovadores como los probadores inteligentes, la realidad aumentada o la realidad virtual, ya que de momento tan solo el 10% de españoles , aproximadamente, los han visto implementados.