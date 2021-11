Eduardo Primo Millo falleció ayer en València tras una larga enfermedad. Era hijo del destacado científico Eduardo Primo Yúfera. Nacido en 1948, obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, (especialidad Fitotecnia) en el año 1970 y posteriormente en 1973 el de Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. En julio de 2014 dejó su último cargo público al dimitir como directo del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) por motivos personales

Eduardo Primo, experto en el sector citrícola, fue nombrado director del IVIA en junio de 2013, y anteriormente había desempeñado el cargo de director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Conselleria desde julio de 1993 hasta mayo de 2008. Desde su puesto como investigador en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias desarrolló una intensa carrera profesional en el campo de la investigación citrícola, fundamentalmente en las áreas del cultivo, las fisiopatías y efectos de plagas y enfermedades sobre las producciones, vocación que simultaneó con su otra gran pasión: la de gestor de recursos y políticas públicas agrarias.

En su faceta de investigador, según destaca el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Comunitat Valenciana, tiene publicados algo más de un centenar de trabajos en revistas científicas internacionales, incluidas en el SCI (Science Citation Index), además de 13 trabajos de investigación en revistas científicas nacionales, 68 trabajos de investigación en actas de congresos internacionales, 65 artículos de divulgación científica y técnica, 6 capítulos en otros tantos libros colectivos y 3 monografías.

Sociedades científicas

Era miembro de destacadas sociedades científicas como: la International Society of Plant Physiology, la International Society of Horticultural Science, la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, la Sociedad Española de Horticultura y la International Society of Citriculture, donde era representante de España en el Comité Ejecutivo.

Eduardo Primo fue director general en las diferentes Consellerías competentes en Agricultura de la Generalitat Valenciana, desde los años 1993 hasta 2008, siempre con la responsabilidad de la investigación bajo su mano. En 2008, problemas de salud le retiraron temporalmente de la función pública, y se incorporó a su puesto de investigador, siendo en mayo de 2013 designado como director del IVIA, organismo que dirigió hasta julio de 2014, donde otra vez problemas de salud le obligaron a dejar el cargo. Desgraciadamente complicaciones posteriores han desembocado en su fallecimiento.

"Nos deja un gran profesional de la ingeniería agronómica en su faceta científica, pero también en la técnica, apoyada en su apego al campo y su perfecto conocimiento de las peculiaridades del sector agrario, de las necesidades y problemas de sus explotaciones, y de las características de los hombres y mujeres que lo conforman en la Comunitat Valenciana", aseguran fuentes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Comunitat Valenciana.