La cuarta jornada de huelga indefinida de los trabajadores del metal está teniendo lugar este viernes por toda la provincia de Cádiz. En la capital, los huelguistas han recorrido a pie diversas calles de la ciudad de manera aleatoria.

Asimismo, han tratado de cortar el Puente de la Constitución 1812, donde se han enfrentado con antidisturbios, que han cargado contra los manifestantes.

Por otra parte, la carretera de San Roque a La Línea de la Concepción, la CA-34, donde se ubican gran parte de las grandes industrias del Campo de Gibraltar, permanece cortada al tráfico por parte de los manifestantes allí congregados.

Es el mismo punto en el que el pasado miércoles se registraron incidentes y donde se impidió el acceso al Hospital de La Línea. Desde el pasado jueves, en cambio, sí se permite el paso de ambulancias y pacientes con citas médicas.

Cabe recordar que la huelga indefinida se mantiene debido a que el encuentro convocado en la tarde del pasado jueves en Sevilla finalizó sobre las 2,00 horas sin acuerdo, después de que los sindicatos rechazaran la propuesta de la patronal de incorporar en el convenio colectivo subidas anuales del 2% por considerarlas "insuficientes".

El secretario general de FICA UGT Cádiz, Antonio Montoro, lamentó que, tras dos jornadas de intensa negociación, la patronal sigue en una posición "intransigente" y ofrece un porcentaje fijo que no garantiza a los trabajadores la subida del IPC real.

"A pesar de los dos días de negociación intensivo que hemos tenido, no ha sido posible. Continuamos con los piquetes informativos y ya se dará otra ocasión de negociación", explicó Montoro en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press. "Esto es lo que ahí y no tenemos más remedio que no llegar a un acuerdo con la patronal", subrayó.

El foco del conflicto sigue centrado en la renovación del convenio colectivo, cumplido desde diciembre del pasado año. Para la patronal, las subidas del 2%, 2,5% y 3% que piden los representantes de los trabajadores, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, conllevarían "la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con las de otras provincias que parten de una situación más ventajosa".

Tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en este segundo intento negociador, la Bahía de Cádiz encara su cuarta jornada de huelga de los más de 20.000 trabajadores del sector del metal.

La tercera jornada de huelga indefinida registró este jueves un menor volumen de incidentes que la víspera, pero con más cortes de tráfico en las calles de la capital gaditana, que fueron recorridas por los trabajadores en huelga durante toda la mañana con la participación incluso del alcalde de la ciudad, José María González, 'Kichi'.