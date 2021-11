La profesión de ama de casa es una de las que menos valorada está por la sociedad. Tanto es así que se pasan toda una vida trabajando y no reciben ningún tipo de prestación al finalizar la “vida laboral”. Al ser considerado un trabajo doméstico y que no realizan ningún tipo de cotización, no perciben una pensión como cualquier otra persona.

Pero esta situación parece haber acabado, aunque las amas de casa no cumplan con los mínimos requisitos exigidos por la Seguridad Social. Para ello, las personas solicitantes recibirán lo que se conoce como prestación no contributiva, donde la cuantía se dividirá en doce pagas más dos extraordinarias.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión?

Por ello, este tipo de pensión de jubilación que pueden recibir las amas de casa requiere unos condicionantes para su percepción. Para ello, el primer requerimiento es de tener más de 65 años para formalizar la solicitud, así como haber cotizado a la Seguridad Social menos de 15 años. El otro es haber estado viviendo en España al menos diez años entre los 16 y los 65 años, siendo dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

No obstante, también existen una serie de condicionantes que impiden acceder a esta paga ya que han establecido un límite de ganancias que pueden impedir el acceso a esta ayuda. En caso de vivir solos, se debe de haber ingresado menos de 5.639,20 euros anuales el año anterior de realizar la solicitud. En el caso de convivir con más personas, la cuantía se eleva hasta los 9.586,64 euros anuales si son dos, a 13.534,08 euros al año si son tres y si son cuatro asciende a 17.481,52 euros.

En el caso de que entre los convivientes se encuentren padres o hijos del solicitante la cantidad variará hasta los 23.966,60 euros al año si dos con personas, 33.835,20 euros al año si son tres personas y si son cuatro el límite está en los 42.73,80 euros.

¿Cuánto puede recibir al mes el solicitante?

Así, el beneficiario de esta prestación ingresará un total de 5.639,20 euros anuales, 402,80 euros al mes, dividido en 12 pagas extraordinarias. El ingreso es único, aunque pueden darse variaciones finales dependiendo de cada caso concreto.