El Principado, ante las protestas del campo asturiano: “De abandono, nada de nada”

El campo invade otra jornada más la agenda política asturiana. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, salió ayer en defensa del gobierno regional tras las acusaciones de “abandono” proferidas por el sector agroganadero contra el Principado. Unas críticas a las que se sumó ayer la oposición. El sector primario dice estar al límite. Los precios a los que venden sus productos no alcanzan para hacer frente a unos costes que “no paran de subir”.

Frente a esto, representantes del medio rural solicitaron una reunión de urgencia con el presidente Barbón y hasta la fecha, tal y como denunciaron, no han obtenido respuesta alguna. Sin embargo, el gobierno regional ofrece otra versión. “De abandono y de falta de compromiso, nada de nada. El pasado lunes, todo el equipo de la Consejería se reunió de nuevo con los miembros del Consejo Agrario del Principado”, indicó el consejero socialista. En esos encuentros, Calvo dijo haber analizado el nuevo plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC), además de trasladar a los agroganaderos que ya se había hecho efectivo el pago de cuarenta millones de euros de las ayudas al sector de este año. “También se valoraron los informes de seguimiento sectorial (leche y carne) en previsión de la aplicación de la nueva ley de Cadena Alimentaria que se aprobó el jueves, además de otros asuntos”, aseguró el consejero. El socialista garantizó que “comparten” muchas de las cuestiones que los agroganaderos plantean. “Hay situaciones estructurales en las que tenemos que trabajar de manera conjunta”, dijo, haciendo referencia a la “situación coyuntural” que genera el aumento de los costes de producción y que provoca que la rentabilidad de las explotaciones se resienta. “Tenemos que trabajar en ello para que a través de la aplicación de la ley de Cadena no haya venta con pérdidas y que la gente pueda recibir un reconocimiento digno al trabajo que realiza”, expresó Calvo. Todos estos asuntos justifican, según el consejero, el malestar del sector. “Nuestro deber es intentar ayudarles en todo lo que podamos”, sentenció.

La oposición no está tan de acuerdo. Javier Brea, diputado del grupo popular en la Junta General del Principado, criticó que la Consejería de Medio Rural es el principal escollo para los ganaderos y agricultores, y acusan al gobierno de Adrián Barbón de poner “más trabas que soluciones”. “Han sido incapaces de gestionar los programas Leader, de incorporación a la actividad o de modernización en tiempo y forma; y para colmo, no han podido evitar que un gobierno socialista tome decisiones tan perjudiciales para el campo asturiano como la inclusión del lobo en el Lespre (listado de especies protegidas). Es un insulto que el presidente Barbón no los reciba”, indicó Brea. Otro que discrepa con Alejandro Calvo es Sergio García, secretario de organización y diputado de Ciudadanos en la Junta: “Ante el panorama que se presenta para el medio rural asturiano y, en particular, para los profesionales agroganaderos de la región, es importante que desde las administraciones se les preste la mayor de las atenciones con una escucha activa a sus reivindicaciones”, aseveró. Algo más de acuerdo con el gobierno de Barbón se posiciona Nuria Rodríguez, diputada de Podemos. La gijonesa afirmó no tener conocimiento de la solicitud de los ganaderos de reunirse con el presidente del Principado, pero emplaza al gobierno a recibirlos. “Medio Rural está haciendo algunas cosas bien, pero se necesita una implicación más efectiva en algunos casos. Además, entre las diferentes consejerías llevan a cabo políticas un tanto contradictorias, como por ejemplo lo referente a la energía eólica”, declaró Rodríguez. Ovidio Zapico, diputado de Izquierda Unida, calificó como “una obligación” atender las peticiones del campo. “El reto demográfico tiene mucho que ver con ofrecer respuestas para que el campo sea un medio atractivo y, sobre todo, con futuro para la gente que allí vive y para la que pueda querer vivir allí”, sostuvo el parlamentario.

Foro y Vox, en discordancia. Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario forista, reclamó al Gobierno de Asturias “mayor atención” para el medio rural, y emplazó al gobierno a buscar soluciones urgentes “porque los altos costes de producción han llevado al límite a los agricultores y ganaderos”. Ignacio Blanco, diputado de Vox, afirmó que el Gobierno del Principado “ha demostrado su desinterés por la ganadería asturiana”. “Pero como nos ha dicho Barbón, en el campo volverán a votar al PSOE porque oficializará la llingua”, aseguró.

Incremento de ayudas

La consejería de Medio Rural y Cohesión territorial, dentro de la apuesta por el medio rural del gobierno asturiano, introdujo cambios en el programa de Desarrollo Rural (PDR) que, según esgrimen desde el Gobierno autonómico, han supuesto “importantes incrementos”. Los más significativos afectan a las ayudas agroambientales, en las que el apoyo al mantenimiento de razas autóctonas sube un 153,7%, y a la producción ganadera sostenible y conservación del paisaje, con aumento del 28,3%, según los datos aportados por el órgano ejecutivo.

Respecto a las ayudas de producción ecológica, Medio Rural indica que se produce un aumento del 900% en aquellas destinadas a la conservación y mantenimiento de la apicultura ecológica, y del 40% para las de ganadería ecológica. En el caso de los pagos al amparo de la Red Natura 2000, el incremento se sitúa en el 49,2%, mientras que los vinculados a zonas con limitaciones naturales o indemnización compensatoria de montaña crecen un 106,9%.

Estas líneas de apoyo de la PAC “contribuyen a la viabilidad económica de las explotaciones, al tiempo que reducen el riesgo de abandono de la actividad”, concreta la Consejería. De este modo, el ejecutivo ha procedido al abono de más de 16,8 millones del pago básico, 8,3 millones del pago verde y 829.699 euros del complemento a jóvenes. También han materializado ya el anticipo para las explotaciones de vacuno de leche (6,5 millones) y para aquellas que mantienen vacas nodrizas (más de 7 millones).

Calvo promete “estar trabajando ya” en la nueva convocatoria de ayudas a la incorporación al campo y en la mejora de las explotaciones, la cual “se está tramitando en anticipado de gasto para su ejecución a partir de 2022”. Por otro lado, si los planes del gobierno se cumplen, las personas mayores de 40 años que se inicien en la actividad agraria podrán optar a las ayudas de planes de mejora. Para hacerlo bastará con presentar un plan empresarial, realizado por un técnico, en el que se demuestre que las inversiones previstas están justificadas y sirven para mejorar la explotación y su rendimiento.