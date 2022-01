Lorenzo Amor, en su doble faceta de líder de autónomos y de la patronal, está en el centro de todas las negociaciones. Asegura que el Gobierno se equivoca en materia de cotizaciones, porque confunde a los autónomos con empresarios y con asalariados, y tampoco ve bien encaminada la propuesta del Ejecutivo de fondos públicos de pensiones. Afirma además que la patronal está dispuesta a cumplir su acuerdo interno de no participar en más mesas de diálogo si hay cambios en la reforma laboral y devuelve las críticas al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que en el pasado Consejo de Ministros cuestionó su credibilidad.

El ministro Escrivá quiere aprobar cuanto antes la reforma del régimen de autónomos para que el colectivo cotice por sus ingresos reales. Su organización es la más crítica con el planteamiento del Gobierno ¿Qué está mal, en su opinión?

La propuesta del Gobierno lleva el rumbo equivocado. ¿Qué tiene que cambiar? Darse cuenta de que un autónomo no es un asalariado, lo primero. Segundo, saber qué es un autónomo; pensar que es un empresario es otro error. A partir de ahí, si el ministro piensa que el déficit de la Seguridad Social lo va a equilibrar en los próximos años con las cotizaciones de los autónomos o con la derrama de cotizaciones que puso en marcha [con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional] creo que se equivoca; esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

Dice el ministro que, con la propuesta de Inclusión, más de la mitad de los autónomos van a pagar menos de lo que pagan hasta ahora a la Seguridad Social…

El problema es que Inclusión está haciendo unos cálculos de ingresos reales que la propia Agencia Tributaria nos traslada que no son ingresos reales; son rendimientos netos, y ni siquiera rendimientos netos, son rendimientos inventados para incluir a los [autónomos] societarios. Hay autónomos a los que se les va a pegar un sablazo porque no tienen gastos o porque no les dejan deducirse los gastos, y por tanto sus rendimientos netos son elevados; no se corresponden con la capacidad económica o con los ingresos nominales de los autónomos, los que se llevan a su casa para comer, para pagar la luz, etcétera. Pedimos datos. Lo único que sabemos en estos momentos son los rendimientos netos desagregados declarados en 2017, y lo que dicen esas cifras es que de 3.135.000 autónomos, prácticamente 1.700.000 tienen un rendimiento neto declarado por encima de 12.000 euros, por encima de los 965 euros en los que hoy está la base mínima.

¿Cuál va a ser la propuesta de ATA en la mesa de negociación el lunes?

Nosotros no vamos a llevar ninguna propuesta. Lo que queremos es claridad y seriedad. Ni nos gusta lo que dice el ministro, porque nos parece injusto y desequilibrado, ni nos gusta lo que se está trabajando en la mesa. Queremos a Trabajo y a Hacienda en la mesa, pedimos que venga la Agencia Tributaria y nos explique por qué a un periodista que se tiene que trasladar todos los días a una televisión o que va a comer con una fuente no le permitan deducirse esos gastos, y en cambio a mí -que soy agente comercial- sí me lo permiten. Es muy sencillo: lo que no puede ser es que unos vayan a pagar más cotización a la Seguridad Social que otros, porque a unos no se les permite deducirse un gasto de trabajo y a otros sí; y el que no entienda esto, es que no conoce a los autónomos, ni su heterogeneidad ni su variedad.

¿Vais a pedir formalmente la presencia de Hacienda y Trabajo en la mesa de autónomos?

Nosotros queremos que Hacienda y Trabajo estén en la mesa, claro: estamos hablando también de prestaciones y de contingencias. Y aquí cuando decimos “nosotros” están hablando CEOE y Cepyme. Somos una sola voz en la mesa.

También está en negociación con el ministerio de Inclusión la propuesta de los fondos públicos de pensiones. Dice el Gobierno que animarán a los autónomos a participar en el ahorro colectivo ¿qué le parece esta iniciativa?

A ver, de dos millones de autónomos personas físicas, el 87% cotiza por la base mínima, y ahora se les quiere pegar un hachazo en base a la cotización ¿de dónde quieren que salga el dinero para pagar los planes que quieren poner en marcha? Yo recuerdo cuando en 2008 el señor Solbes [ministro de Economía y Hacienda] decía que qué importantes eran los planes individuales, y muchos autónomos se fueron a ellos. Ahora estamos en 2022, llega otro ministro y nos dice que lo importante son los planes de empleo; espero que en 2036 no venga otro a decirnos que hay otra fórmula de planes de ahorro, porque el ahorro se hacen pensando en el largo plazo. Lo que no se puede hacer es, como en los dos últimos años, pegarle un hachazo a las deducciones fiscales de los planes individuales en los que Solbes nos animaba a invertir.

En el último Consejo de Ministros escuchamos al ministro Escrivá decir de usted (aunque sin nombrarlo directamente) que no era creíble y metía ruido… La mala sintonía personal entre ustedes ¿afecta a las negociaciones?

Por primera vez desde el púlpito del Consejo de Ministros, un ministro desbarró sobre un interlocutor social. No se puede decir que un interlocutor social es un patriota, creíble y tiene sentido de Estado cuando lleva un mes defendiendo el acuerdo de reforma laboral, y no es creíble, no tiene sentido de Estado o es un antipatriota cuando dice que la reforma de las cotizaciones es un hachazo para los autónomos. Hay que tener más seriedad. No sé si seré creíble o no, pero esta semana la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha mandado un comunicado en el que pide a ATA que los represente. Yo nunca he dicho, como él me acusa, que 600.000 autónomos se fueran a perder; el barómetro de ATA fijó el pico más alto en 300.000. El ministro también dijo un día en la radio que los españoles no iban a notar en sus facturas los incrementos de precios en los mercados energéticos, y no hay más que ver la diferencia entre los beneficiarios que dijo que tendría el Ingreso Mínimo Vital y la realidad; para tino con las previsiones, las suyas. Y en cuanto a lo de hacer ruido… A veces hay que hacer ruido para que el señor Escrivá se dé cuenta de que mete mucho la pata, como cuando tuvo que corregir (gracias al ruido que hicimos) la última prórroga del cese de actividad porque se quedaban fuera muchos autónomos afectados por el volcán de La Palma.

Hablando ahora de CEOE… los sindicatos y el Gobierno están realizando actos públicos de apoyo al acuerdo de reforma laboral de cara a la convalidación de la norma por el Congreso, en los próximos días ¿La patronal está también intermediando -aunque sea en privado- con los grupos?

Nosotros, ni pública ni privadamente. A los partidos políticos que nos han llamado porque querían conocer nuestra postura les hemos atendido, pero nosotros dijimos que nuestro papel terminaba con la firma del acuerdo. A partir de ahí, es el tiempo de la política. Respetamos la decisión que tomen los partidos; ahora bien, también hemos dicho -con ese respeto- que lo que hemos acordado es algo muy equilibrado, con la balanza donde tiene que estar. Nosotros indudablemente nos salimos del acuerdo si, como dicen algunos, pretenden introducir temas que no están en el pacto y con los que no estamos de acuerdo porque no son buenos para el país. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con pretender que se rompa la unidad de mercado con los convenios autonómicos.

Si se convalida la reforma pero asuntos como el de los convenios autonómicos se pactan para una futura norma…

…es que entonces no hay acuerdo, sería una deslealtad y una traición. Los pactos se hacen por lo menos mientras esté el Gobierno sustentado por estos dos partidos; con el que venga después, no sé qué pasará. Digo esto también en relación con la negociación de las cotizaciones: paralelamente a la mesa con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales, tendrán que hablar también con las fuerzas políticas; porque yo ya he leído al PP, a Ciudadanos, a Vox, a Coalición Canaria y a algún otro partido que no lo ha hecho público pero me lo ha trasladado, que no apoyan las intenciones del Gobierno. No vayamos a tener otra reforma sin que el Gobierno trabaje paralelamente con el parlamento, porque entonces podemos volver a vernos en la situación en la que estamos con la reforma [laboral].

¿Cuál es su sensación sobre la votación de la reforma laboral? ¿Saldrá adelante sin cambiar "ni una coma", la condición de CEOE?

No lo sé, por lo que he leído y por lo que algunos partidos me han trasladado, parece que por la mínima puede salir adelante. Nosotros no participamos en las negociaciones políticas, pero ha habido grupos parlamentarios y partidos del grupo mixto que nos han trasladado que van a apoyar la reforma si no se toca.

El pasado lunes se difundió una foto de una reunión del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la ex ministra Fátima Báñez y usted mismo. Hay quien lo lee como una señal de apoyo a la reforma laboral, a la “vía Ciudadanos” ¿Es correcta la lectura?

No, es un error grave. Lo explico: yo la semana anterior estuve con Pablo Casado, que me vino a ver por el tema del hachazo a los autónomos, y a esa reunión invité a Báñez -que nos ayuda en CEOE y ATA en muchos temas por su experiencia y conocimiento- para que me acompañara. Y con Arrimadas, que me vino a ver el lunes para hablar de lo mismo, pasó exactamente igual. Arrimadas me dijo, “ya que voy, me gustaría ver a Antonio [Garamendi; ATA tiene su sede en el mismo edificio que CEOE]”, así que después de nuestra reunión la acompañamos al despacho de Garamendi, que nos invitó a Báñez y a mí a quedarnos. Lo digo claramente: se ha hecho una lectura equivocada de esta foto.

Hablando de Pablo Casado, en los últimos meses se ha vivido una tensión evidente entre la dirección del PP y la de CEOE…

…niego la mayor. Yo tengo la suerte de que cada vez que quiero hablar con Pablo Casado está a vuelta del teléfono, pero me consta que Antonio Garamendi también habla con Pablo Casado, si no semanalmente, con mucha frecuencia. Es verdad que, a veces, no coincidimos en la posición, y tan respetable es una como la otra. Cada uno tiene su ámbito de actuación, pero querer pensar que porque no haya coincidencia hay tensiones…

En la reunión de dirección de CEOE de hace unos días, se habló de no participar en más negociaciones si la reforma laboral no se aprueba tal y como está ¿Están dispuestos a quedarse fuera del diálogo de reformas pendientes tan importantes como la de pensiones?

Indudablemente, si el Gobierno incumple el acuerdo es una deslealtad y una traición al diálogo social. Ese acuerdo se hace bajo el paraguas del diálogo social, y por tanto la credibilidad del diálogo social a partir de ahí en esta legislatura quedaría en entredicho. Por eso es muy posible que, si sucediese, CEOE no participe más en el diálogo social.