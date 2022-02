La inflación inicia 2022 en el 6%, sin contar la subida de la luz de millones de hogares

El índice de precios al consumo (IPC) inició el año con una aparente desaceleración: la tasa de inflación interanual bajó del 6,5% de diciembre al 6%, comportamiento que el Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuye a que, frente a la subida observada en enero de 2021, el recibo de la electricidad ha frenado recientemente su escalada. Tal resultado tiene una laguna: contra lo que estaba previsto, la cuenta de la inflación no recoge finalmente la evolución de los precios energéticos en el llamado mercado libre, en el que están seis de cada diez hogares y pequeños negocios; en el caso de Asturias, más de 500.000 usuarios.

Se trata de consumidores que, al menos en parte, estuvieron protegidos del encarecimiento explosivo de la luz iniciado a mediados de 2021. Gracias a disponer de contratos con sus compañías que incluyen precios estables del kilovatio consumido. Como ha verificado este diario, las comercializadoras de electricidad han comenzado a actualizar esos precios, aplicando incrementos que en los casos consultados rondan desde el 1 de enero el 80% interanual.

Los aumentos soportados por estos hogares y pymes no tiene reflejo en el IPC porque, según las explicaciones del organismo estadístico, este cambio “ha sido aplazado hasta obtener la información que han de suministrar las compañías eléctricas con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos del IPC”. El INE argumenta que, en este momento, la información disponible sobre el consumo de los hogares y la evolución de los precios no resulta compatible con la forma de elaborar el índice que mide las variaciones del coste de la vida. El Instituto ha mantenido en los últimos meses contactos con las eléctricas para llegar a algún tipo de solución técnica que por ahora no se ha conseguido.

La información a partir de la que se elabora el IPC sí se ha enriquecido para incorporar productos y servicios cuyo consumo tiene creciente incidencia en los hogares, como los precios de las mascarillas y las suscripciones a periódicos digitales. Al mismo tiempo, salen de la cesta de la compra artículos que se consideran desfasados: por ejemplo, el compact disc y el DVD.