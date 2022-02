Asturias arranca al Congreso el respaldo a la industria electrointensiva: será "sector estratégico" y deberá tener un estatuto propio

Asturias logró arrancar en el Congreso de los Diputados el compromiso hacia su industria electrointensiva; entendida más que un mero elemento económico, sino como un asunto medular en la definición del territorio. La Cámara Baja tomó en consideración la petición de la Junta General Asturiana para que el Gobierno admita como “sector estratégico” a la industria con un alto consumo energético, y además se comprometa a impulsar una legislación que conlleve la redacción de un nuevo estatuto que establezca una singularidad normativa para este sector.

Tres diputadas asturianas fueron las encargadas de poner voz a una unánime reclamación empresarial, sindical y política en el Principado, formalizada en el parlamento asturiano: la portavoz socialista en la Junta, Dolores Carcedo; la portavoz y presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, y la portavoz de IU en el hemiciclo regional e impulsora de la iniciativa, Ángela Vallina. Las tres expusieron la demanda de Asturias para que se considere “sector estratégico” a la gran industria consumidora de electricidad y que el Gobierno se comprometa a legislar reconociendo esa singularidad con un nuevo estatuto electrointensivo que debería estar sobre la mesa en tres meses.

La portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, expuso un “escenario económico de volatibilidad y transformación” que hace necesario dotar de “un carácter estratégico y un estatuto específico” a las grandes empresas consumidoras de electricidad en Asturias. “Se trata de industrias de materias primas y bienes de equipo, que ofrecen empleo estable y de calidad y suponen una apuesta territorial fuerte frente a la deslocalización,” dijo Carcedo, quien resaltó la importancia aprendida durante la pandemia y en el actual contexto político europeo de contar con “una soberanía estratégica”. “Estamos preparados para la transformación y los retos ambientales, pero no renunciamos a nuestra tradición”, proclamó la portavoz socialista, quien recalcó que la apuesta industrial no es incompatible con otras apuestas verdes de Asturias. Carcedo respaldó las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin por ello minimizar la reclamación de “un mecanismo sustitutivo a la interrumpibilidad y ley de Industria”.

Con más riesgo en la apuesta salió la portavoz del PP y presidenta de los populares en Asturias. Teresa Mallada incidió en los compromisos que conlleva aceptar la demanda de Asturias, “para que en tres meses se apruebe un estatuto que evite la pérdida de empleo y la deslocalización”. “En Asturias no podemos permitirnos perder otra industria u otro empleo”, dijo Mallada, quien esgrimió los datos de Empleo, de reparto del Productor Interior Bruto o la demografía para entonar un canto en defensa de la industria como tabla de salvación para una región en crisis: “Si no nos ponemos de acuerdo no habrá futuro”, dijo. Y aunque afirmó que no era momento de buscar culpables, lanzó dardos envenenados a la gestión del PSOE. Se refirió al argumentario de la FSA (Federación Socialista Asturiana) para poner en marcha la nueva Agencia de Ciencia: “El argumentario de la FSA dice que hay escasa inversión, escaso empleo, escasa productividad, y que falta liderazgo político. Si lo dicen ellos, no seré yo quien lo diga”, recalcó.

Ángela Vallina, portavoz de IU, insistió en que la demanda de Asturias está “respaldada por toda la sociedad” e insistió en que la defensa de la industria debería ser una “estrategia de país”. Vallina censuró el elevado precio de la electricidad, lo que supone para Asturias un “grave riesgo” para la competitividad y la viabilidad del sector industrial consumidor de energía. “Es una iniciativa en defensa del interés general”, dijo Vallina, que pidió el respaldo de los grupos políticos.

Después de la intervención de los representantes de la Junta General fue el turno de los parlamentarios del Congreso. Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, insistió en que el asunto es una materia vinculada a la “supervivencia económica y social” del Principado, “en tiempos de incertidumbre”. Y la situación actual, dijo, es resultado “de la nefasta gestión de este gobierno, auspiciada por su Presidente”. Oblanca se refirió al reciente pleno en la Junta en el que se reprobó la gestión del consejero de Industria, Enrique Fernández: “Alu Ibérica sigue en una funesta deriva”, afirmó Oblanca, quien aseveró que los trabajadores de la firma han sido “engañados miserablemente por el ministerio de Industria.

Los partidos nacionales optaron por colocar a sus portavoces asturianos. Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos y secretaria general de Podemos en Asturies, reconoció el trabajo llevado a cabo por Izquierda Unida en esta iniciativa, y recalcó el lastre que suponen los actuales precios de la electricidad para las empresas en las que más de la mitad de los costes se deben a la factura eléctrica. “Es un problema para la competitividad y perjudica a todo el tejido empresarial”, dijo Castañón, quien recalcó que las medidas de apoyo a las empresas electrointensivas no cuestionan la transición verde. “El papel del oligopolio eléctrico tiene que entrar en la ecuación”, dijo en referencia a las empresas productoras de energía. Y tuvo una especial referencia a la situación de Alu Ibérica. “Nada va ser tan duro como la realidad que han vivido las familias de los trabajadores de esa empresa”, dijo.

Por parte de Vox, el asturiano José María Figaredo (su partido no firmó en el parlamento asturiano la iniciativa) instó a PP y PSOE a “decir la verdad” y reconocer que “el alto precio que pagan por la electricidad estas empresas es por las políticas ambientales que defienden”. Figaredo instó al PP a “no apoyar las bombas de humo que lanza el PSOE”. Cuestionó además el papel de los sindicatos en esta cuestión: “Los sindicalistas no han tenido una dura reconversión, se han forrado con ella”, dijo.

La diputada por Asturias Paloma Gázquez defendió la posición del PP: “Nuestros empresarios piden menos trabas, menos fiscalidad y una tarifa eléctrica competitiva; con estas premisas Asturias puede tener un tejido empresarial competitivo, digital y sostenible. Estamos en caída libre y sin una red que nos pare”, dijo.

En un discurso con alusiones directas a la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, que escuchaba el debate en el hemiciclo, Gázquez pidió a los socialistas que lleven al Consejo de Ministros iniciativas para defender la gran empresa asturiana. “Cambien su estrategia industrial y nos tendrán a su lado”, aseguró.

El diputado sierense Roberto García Morís fue el encargado de defender la posición del PSOE. Se refirió a la última visita de Pedro Sánchez a Asturias, en la que ratificó su apuesta por el sector industrial asturiano. Y ya puestos, el diputado socialista devolvió la pelota a los populares: “El uso que la derecha hace de este pleno preocupa”, dijo, para contraponer la posición de Carcedo y Vallina a la de Mallada, “quien ha venido para hablar mal de Asturias pese a haber estampado su firma en el plan de cierre de Hunosa”.

Pese a las críticas de regate corto, PSOE, PP, Unidas Podemos y Foro votaron a favor de la iniciativa, que también contó con el respaldo de Ciudadanos y la abstención de varios grupos, por lo que el Congreso de los Diputados asumirá la demanda de Asturias para que se regule un sistema que proteja a la industria electrointensiva.