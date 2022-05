Blackrock descarta una espiral de precios y salarios.

¿Se avecina una espiral de precios y salarios? Los economistas andan en los últimos meses intentando dibujar indicadores que aventuren una respuesta a esa pregunta. De acertar o fallar en el dictamen pueden depender empleos y crecimiento económico. La firma Blackrock tiene una respuesta contundente. 'No'. "No vemos una espiral de salarios y precios. Las empresas en realidad están pagando menos en mano de obra por unidad de producción, por lo que los salarios pueden aumentar más sin aumentar la inflación". Los vaticinios de Blackrock deben tenerse en cuenta no en vano es la mayor empresa de gestión de inversiones, con unos activos bajo gestión valorados en más de 8,73 billones de euros, equivalente a la suma del PIB de las tres mayores economías europeas: Alemania, Reino Unido y Francia..

Mientras la batalla laboral se centra en ese tira y afloja, los economistas empiezan a hacer cábalas. El servicio de estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona, dirigido por el economista Joan Ramon Rovira, coincide con los economistas de Blackrock, y empieza a haber una conciencia clara al respecto y que el gran temor es que si los salarios no suben lo suficiente el consumo se puede resentir. Para los analistas de Blackrock, "las empresas están pagando menos en costes laborales por unidad de producción que antes de la pandemia gracias a una mayor productividad y precios. Creemos que los salarios puede aumentar aún más sin aumentar la inflación y ayudar a normalizar el mercado laboral", concluyen. Los salarios medidos por el Índice de Coste del Empleo aumentaron un 5% el año pasado en EEUU: el ritmo más rápido desde la década de 1980 (línea rosa en el gráfico). Algunos argumentan que esto es evidencia de un mercado laboral sobrecalentado y un precursor de picos en los precios al consumidor. Pero salarios más altos no significan necesariamente una inflación más alta. lo que importa para las empresas es el coste laboral unitario real: cuánto paga una empresa a los trabajadores por producir una unidad de producción en relación con el precio de venta de esa unidad. Los trabajadores estadounidenses son el 4,5% más productivos que antes de la pandemia, según la Oficina del Trabajo. De hecho, los salarios han caído desde entonces (la línea roja), después de ajustar por esas ganancias de productividad (la línea amarilla) y precios más altos. Por ello, los expertos concluyen que los salarios tienen recorrido para aumentar a medida que alcanzan la productividad. Sin embargo la situación en España es algo distinta. Algunas voces apuntan a que la caída de productividad aparente es real. Que los empleos en España generan menos riqueza en una medida no achacable a expedientes de regulación. Pero los expertos de Blackrock consideran que hay que tener en cuenta que el mercado laboral está en fase de recuperación con más movimientos entre puestos que creación de nuevos empleos, y eso afecta a que la creación de empleo no genere crecimientos del PIB equivalentes. Para los más agoreros, si la productividad no crece el crecimiento económico no se recuperará, como expresó esta semana el presidente de Aecoc, Ignacio González.