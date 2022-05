En el centro histórico de Madrid y a escasos pasos de la Puerta del Sol y de la Plaza de Cibeles se levanta el Four Seasons Hotel Madrid, el primer complejo que la cadena Four Seasons abre en España y donde Porcelanosa ha decidido celebrar el próximo 26 de mayo sus XIII Premios de Arquitectura, Interiorismo y Promoción Inmobiliaria.

Situado en el Centro Canalejas, este hotel forma parte de los siete edificios construidos entre 1891 y 1940 y que han sido rehabilitados por el Estudio Lamela como símbolo de ese Madrid señorial, vitalista y galdosiano en el que cada casa, taller, plaza y calle daba forma al relato colectivo.

Esa es la idea que se remarca en cada una de sus 200 habitaciones (algunas con terraza), 22 residencias privadas (Four Seasons Private Residences) y su spa de 1.400 metros cuadrados y cuatro plantas. En dichas estancias, la arquitectura neoclásica adquiere un tono más solemne con las piezas artísticas del siglo XIX (durante la intervención se extrajeron y restauraron un total de 16.000 elementos originales, de los cuales 3.700 se devolvieron a sus salas interiores), que se intercalan con los vitrales de la Casa Maumejean (histórico taller de vidrieros madrileños), las columnas de mármol verde, cuyos capiteles de oro sustentan el vestíbulo central y conviven de manera armoniosa con los relieves de yeso o las lámparas colgantes de cristal de Murano.

Entre las habitaciones más especiales del Four Seasons cabe mencionar la Suite Real (antiguo despacho privado de presidentes y miembros del Banco Español de Crédito), con mármoles Calacatta en las paredes y balcones antepechados, así como la Suite Presidencial. Esta última habitación de 300 metros cuadrados consta de dos dormitorios y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Además, está repleta de valiosas antigüedades cuidadosamente seleccionadas. Un interiorismo escultórico y contemporáneo en el que los estudios BAMO y BG Arquitectura han sabido unir pasado y presente con total coherencia estética.

La restauración y el arte también forman parte de la identidad de este hotel, porque en él se ubican varios espacios gastronómicos con la cocina más elaborada del ámbito nacional e internacional. En el primer grupo se enmarca el restaurante Dani, que recuerda a una brasserie de París, pero con claros guiños a las tabernas típicas andaluzas. Liderado por el reconocido chef Dani García (tres estrellas Michelin), su carta fusiona las cocciones clásicas con las texturas más vanguardistas del momento para sorprender al comensal en cada plato.

Dentro de la cocina más exótica destaca Isa Gastrobar (Top Cocktail Bar 2022 por el jurado The Drink Show), ubicado en la primera planta del Hotel. Diseñado por AvroKo y el estudio londinense Brudnizki, en este colorido salón con aire de club clandestino de jazz (predominan los tejidos aterciopelados rojos y las luces amarillas bajas) se podrán degustar deliciosas tapas de inspiración asiática con cócteles de autor.

Con un total de 1.500 obras de arte españolas entre pinturas, fotografías y esculturas, el Four Seasons es en cierta manera una galería abierta en la que se muestran algunas de las obras que definieron la Historia del Arte Europea de los siglos XIX y XX. Entre ellas, la Noche Estrellada de Eduardo Pérez- Cabrero en referencia a las virtudes humanas (inteligencia, creatividad, alegría, amor o talento), los relieves botánicos en yeso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, las esculturas en piedra de José Cháfer o las composiciones de jóvenes artistas como Maite Carranza, Jesús Crespo, Elena Morales, Jaime Sicilia y Sandra Val. También tiene cabida el estilo futurista de KAWS, cuya escultura en madera Along The Way se alza imponente en el centro del vestíbulo.

“Para abordar el proyecto de arte era necesario reflejar la historia de los edificios y su esencia del siglo XIX, pero también lo era honrar el siglo XXI y mostrar el compromiso con la comunidad local de hoy en día. El arte contemporáneo ofrece un contraste asombroso con la opulenta decoración y muestra realmente el espíritu creativo del Hotel Four Seasons Madrid”, matiza Paloma Fernández-Iriondo, comisaria de esta colección artística.