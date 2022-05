La reindustrialización de Nissan vuelve a retrasarse hasta finales de julio

El proceso de reindustrialización de Nissan vuelve a retrasarse y hasta finales de julio -como pronto- no estará decidido cómo quedarán repartidos los terrenos que ocupaba el fabricante automovilístico. La reunión celebrada este viernes entre la empresa, los sindicatos y la Administración no consiguió cerrar ninguna de las carpetas pendientes. El proceso para definir las bases del concurso mediante el que se buscará un arrendador que gestione los terrenos no está finiquitado, según explican fuentes conocedoras de la reunión. Y el espacio de Silence tampoco está concretado, por más que Nissan habría mostrado su compromiso de alquilarle directamente una parcela para acelerar su instalación y evitar que decida implantarse en otro territorio, según había amenazado el fabricante de motocicletas eléctricas.

Si el objetivo de la pasada reunión -celebrada el 14 de marzo- era tener cerradas las bases del concurso para buscar el gestor de los terrenos, dicho objetivo se ha incumplido. En la cita de este viernes, que ha comenzado hacia las cuatro de la tarde y se ha alargado hasta casi las nueve, han aterrizado los abogados del Consorci de la Zona Franca (el bufete Roca Junyent) para tratar de coser jurídicamente la composición del rompecabezas. La primera meta es cerrar el concurso para que salga un arrendador y que este subarrende luego los terrenos a los diferentes proyectos que durante los últimos meses se han ido presentando. La pretensión es coser un traje a medida para que QEV y su 'hub' de la electromovilidad tengan asegurada una parcela mayoritaria como subarrendadores dentro de Zona Franca y los terrenos de Montcada i Reixac. El problema, según apuntan fuentes conocedoras del proceso, es que jurídicamente es algo complicado ante el riesgo de potenciales impugnaciones judiciales por parte de otros interesados en esos terrenos. Y esta es una línea roja de los sindicatos, que han apretado desde el primer momento porque dentro del proceso bautizado como 'reindustrialización' haya un proyecto industrial y no se repartan todos los terrenos entre el sector logístico. Mucho más poderoso este a nivel de capital e influencia. La vía concurso retrasa la operación Los nuevos plazos previstos son los siguientes. El martes de la semana que viene los representantes de Silence mantendrán una reunión con la comisión de reindustrialización para dejar cerrado el alquiler de sus terrenos. Es una línea roja de Silence quedarse fuera del proceso de concurso para así poder comenzar cuanto antes su actividad. Sino ya han amenazado con marcharse e incluso llevarse su inversión fuera de Catalunya. Para el Ministerio de Industria retener a Silence ha sido una prioridad desde el principio y los sindicatos han manifestado este viernes su predisposición para cerrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Y una semana después -es decir, una quincena desde este viernes- la comisión de reindustrialización volverá a reunirse con el objetivo esta vez de cerrar las bases del concurso mediante el que arrendar los terrenos a un gestor. Entonces se abriría un plazo de un mes para que aquellos interesados presenten sus candidaturas. Tras ese mes, se cerraría un plazo y se abriría otro plazo de otro mes para que la comisión de reindustrialización -formada por Nissan, sindicatos, Ministerio de Industria, Generalitat de Catalunya y Consorci de la Zona Franca de Barcelona- decida cual de los proyectos cumple con los requisitos para arrendar los terrenos. Y una vez cerrado esta fase, este arrendador sería el encargado de subarrendar los 517.000 metros cuadrados que deja Nissan a los diferentes proyectos, industriales -como QEV- y logísticos.