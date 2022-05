La Fundación Unicaja decide este jueves si acepta una prórroga para el informe sobre la idoneidad de Medel

La Fundación Unicaja celebrará este jueves una sesión extraordinaria de su patronato con un único punto en el orden del día para decidir si acepta las peticiones que el despacho de abogados de origen anglosajón Baker Mckenzie habría puesto sobre la mesa para encargarse de elaborar el informe que debe dilucidar si Braulio Medel cumple o no las condiciones de idoneidad para seguir en la presidencia. La Fundación eligió la pasada semana a este bufete con sede en Chicago para ofrecerle el encargo, ante la negativa a hacerlo de Deloitte y Uría Menéndez (las dos opciones iniciales que, por este orden, se escogieron en su momento). Según ha podido saber este periódico, la respuesta de Baker Mckenzie ha sido afirmativa, aunque para realizar este trabajo ha solicitado un plazo de tiempo que excedería a la fecha límite que estableció el Protectorado de Fundaciones, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.

Cabe recordar que que el plazo máximo otorgado por el Protectorado el pasado 24 de marzo era de dos meses, por lo que el plazo expira el 24 de mayo. Tendrán que ser así los patronos de la Fundación los que decidan hoy si aceptar o no que haya una prórroga. En todo caso, si la decisión fuera afirmativa tendría que ser también aceptada por el Protectorado de Fundaciones.

La reunión se presume muy tensa, ya que la posibilidad de permitir esa prórroga es rechazada de plano por los patronos críticos con Medel, que creen que con todo este proceso, el todavía presidente de la Fundación seguirá demorando su anunciada renuncia para tratar de influir, si no en la elaboración del informe, sí en la designación de la persona que lo suceda y asegurar así la continuidad de sus estrategias. El presidente de la Fundación dijo en su escrito del pasado Jueves Santo que su salida se formalizaría antes de que el informe estuviera finalizado y con independencia de su contenido, lo que hacía pensar que su renuncia sería como máximo el 24 de mayo, pero si se pide la citada prórroga, las fuentes consultadas señalan que Medel podría también mantenerse en el cargo durante ese tiempo.

En los últimos días, las manifestaciones políticas que piden la marcha inmediata del presidente de la Fundación se han redoblado. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, expresó este pasado lunes su preocupación por el hecho de que Medel, aún no haya formalizado su renuncia ya que, según dijo, "da la impresión" de que con ello pretende "ganar tiempo". De la Torre lamentó también que desde que Medel anunciara a mediados de abril que iba a dejar la presidencia de la Fundación Unicaja, no haya habido ninguna iniciativa de los patronos de la institución para que se produzca el relevo. "No hay que esperar a que haya ningún informe especial de más consultoras y tal porque es dilatar en el tiempo una situación que no es buena para la Unicaja que queremos", sostuvo el regidor.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, defendió este martes que "sería muy recomendable" que la salida de Medel se produzca "cuanto antes", para que "una entidad tan importante" pueda "recuperar la normalidad". "Cuando uno dice que se va es que se ha ido, por lo que no entendemos esa demora en materializar esa renuncia", añadió.