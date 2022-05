Asturias vincula el futuro de la planta de Danone al PERTE alimentario

El Gobierno asturiano no considera otra opción que la actual factoría de Danone en Salas siga produciendo bien en manos de la multinacional francesa o de otra compañía, para lo que el Principado considera que existen oportunidades tanto por las potencialidades del sector agroalimentario en la región como por el respaldo que pueda entrañar el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que, dotado con los fondos Próxima Generación de la Unión Europea, ha aprobado el Gobierno de la nación para la industria alimentaria con unos recursos de 1.800 millones de euros.

Así lo expresó ayer el consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández, durante una comparecencia en la Junta General del Principado, en la que varios grupos lo interrogaron por la deslocalización industrial y en particular por el anuncio de retirada de Danone.

“Somos optimistas porque Asturias tiene ventajas en este sector por la calidad y abundancia de la materia prima. No diría lo mismo si se tratase de fabricar aluminio primario con el actual precio de la energía”, dijo Fernández, quien explicó que todas las administraciones (local, autonómica y estatal) están en la misma actitud y que hay un “contacto continuo con Danone y otros agentes”. “No escatimaremos recursos para garantizar la continuidad de la planta”, señaló.

El consejero reclamó colaboración a la multinacional: “Que no obstruya y agilice al máximo”. “Si la decisión de irse es por desgracia irreversible, planteamos que se busque la viabilidad y continuidad” de la planta en otras manos. “Y si los productos actuales no son rentables (si lo dice Danone, no lo podemos discutir), habrá que hacer otros”, agregó Fernández.

El consejero dijo que la decisión de Danone de irse de Salas se vive como “un desgarro y una situación dolorosa”. “Pero esto acaba de empezar y lo importante es cómo termina”, señaló.

“La empresa ha ofrecido prejubilaciones e indemnizaciones generosas a los trabajadores (aunque de momento no ha anunciado ningún ERE) y mantener los contratos a los ganaderos, pero nos parece insuficiente”, sostuvo Fernández. “No contemplamos más escenario que la fábrica siga produciendo”, dijo.

El IDEPA contrata a una consultora para “identificar sectores estratégicos”

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA) abrió a finales del año pasado una convocatoria pública para contratar, por 90.000 euros más IVA, a una consultora que en el marco de la puesta en marcha de la oficina “Asturias Industrial” debe prestar apoyo en la “reindustrialización y revitalización territorial y sectorial”. En el contrato, sobre el que ayer el diputado del PP Pablo González pidió explicaciones en la Junta al consejero de Industria, Enrique Fernández, se pide, entre otras tareas, ayuda para identificar “al menos tres sectores estratégicos de la actividad industrial” y “al menos tres zonas con potencial de reindustrialización”. “¿Pero es que no lo saben ustedes?”, se pregunta González. Se encarga a una empresa externa, interpreta el diputado, “todo lo que hace su Consejería”. También “el diseño de una estrategia de captación de proyectos” o ideas vinculadas a los cierres de las térmicas. En su turno de réplica, el Consejero explicó que el cometido de la consultora es “apoyar y reforzar desde Madrid” la estrategia asturiana de captación de inversiones.