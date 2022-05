El 40% de los consumidores compran moda con su 'smartphone' y Shein arrasa

El 40% de los consumidores compran la ropa con su 'smartphone'. La pandemia ha supuesto el empujón definitivo a las ventas 'on line' y el sector de la moda es el que más percibe la tendencia. El crecimiento del canal 'on line' parece imparable y las nuevas generaciones de consumidores están apostando también por marcas sin tiendas físicas. Para los grandes grupos de moda, la venta en internet también crece, y ya atesoran cuotas de venta de entre el 25% y el 40%. Smartme Analytics, compañía de análisis de datos, ha publicado su Informe Digital Consumer By Generation en el que destapa que cuatro de cada 10 consumidores utilizan aplicaciones de su teléfono móvil para comprar la ropa, con una media de uso de 31 minutos al mes. Y el nuevo comprador de moda más activo adquiere producto barato que revende tras pocos usos.

Los datos del estudio son sorprendentes. La china Shein y Vinted (productos de segunda mano) se sitúan entre los líderes de la venta de moda en España a través del móvil. Es el primer estudio que detecta esas temibles tendencias para las cadenas tradicionales de moda, el 'extreme low cost' y el producto de segunda mano se han hecho un hueco en el mercado en pocos meses en España. En EEUU, Shein mantiene crecimientos superiores al 30%. Según este análisis, Shein y Vinted alcanzaron una cuota de usuarios del 62% y 38% entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente. Son las tiendas "favoritas para todas las franjas de edad", "situándose como líderes del mercado", según Smartme. Pero los productos vendidos por Shein son de precios muy bajos, por lo que la cuota de mercado en valor es radicalmente más baja. Esa es la cuota más importante para los líderes del mercado. En el sector de la distribución de moda no han sido en los últimos meses ajenos al crecimiento de estas dos enseñas 'nativas digitales', lo que está obligando a un cierto replanteamiento de estrategias, básicamente un reposicionamiento comercial de las marcas hacia productos de mayor precio y percepción de calidad. El conocido en el pasado 'fast fashion' encuentra en Shein y Vinted competidores que ponen patas arriba el mercado de precios bajos que en el pasado lideraban H&M, Primark, Zara (Inditex) o Mango. Ahora estas marcas se diversifican y potencian productos de mayor precio. Los vestidos de fiesta a 20 euros de Shein compiten de tú a tú con los de 60 del resto de marcas. El usar y vender, reinterpretación de los consumidores de la economía circular, gana peso. La app de Shein es la mejor valorada, solo por detrás de Zalando. Las generaciones mayores de 25 años (Young Millennials, Old Millennials y Generación X), coinciden también en el resto de apps preferidas, cerrando el ranking H&M, Zalando y Zara. Para los más jóvenes, se adelanta Zalando colocándose en tercera posición, y despuntan algunas aplicaciones diferentes como Bershka y Pull & Bear, en cuarta y quinta posición, respectivamente. Smartme augura que la tendencia se mantendrá en los próximos meses. El 85% de consumidores ha realizado alguna compra 'on line' en el último año y, en general, se observa un incremento en la frecuencia de compra a través del canal digital tras la pandemia. En el uso de este tipo de de app son las generaciones más adultas y con mayor poder adquisitivo las que más las utilizan. Sin embargo los más jóvenes están incrementando significativamente su uso, reduciendo esa distancia. De media, los consumidores españoles utilizan este tipo de herramientas de compra 54 minutos al mes. Venta 'on line' en general En el caso de las apps de retail, lideran el ránking las más tradicionales, los pure players: Aliexpress, Amazon y Wallapop. En cuestión de preferencias, están condicionadas por la edad y el poder adquisitivo. Para los jóvenes de entre 18 y 34 años, Aliexpress lidera en el Top 1, mientras que el segundo y tercer puesto queda disputado entre Wallapop y Amazon, consiguiendo situarse Wallapop en segunda posición para la Generación Z (18 a 24 años) y Amazon para Young Millennial (24 a 34 años). Sin embargo, para los mayores de 35 es Amazon la favorita seguida de Aliexpress y Wallapop. Destaca el caso de la app de Lidl Plus, que gana cuota de usuarios a medida que incrementa la edad y se aproxima al target de responsables del hogar, destacando el género femenino frente al masculino. Lidl Plus consigue acumular el 38% del mercado femenino entre las mayores de 45 años. Los usuarios de apps de Ecommerce son principalmente mujeres, el 72% de las mujeres utilizan aplicaciones de retail y el 51% utiliza aplicaciones de moda, mientras que para los hombres, el 63% apuestan por apps de retail y el 20% de moda. Por edades, el mayor porcentaje de usuarios lo encontramos en la generación Old Millennial para 'retail'; el 80% de los usuarios de entre 35 y 44 años ha utilizado alguna aplicación de este sector. Sin embargo, los Young Millennial son los principales usuarios de apps de moda; el 45% de los usuarios de entre 25 y 34 utiliza apps del sector moda. Las opiniones y valoraciones de otros usuarios son el elemento clave para las compras para el 78% de los compradores, hasta el punto de que, para 9 de cada 10, una reseña negativa condiciona su decisión de compra. La devolución gratuita (72%), distintas opciones de pago (71%) o las ventajas y descuentos de la compra 'on line' (71%) son algunos otros factores que se valoran del comercio electrónico. Por otro lado, el miedo a facilitar los datos bancarios deja de ser una barrera en las transacciones 'on line', dejando paso a la incertidumbre respecto a qué producto vas a recibir y respecto al cobro de gastos de envío. El informe Digital Consumer By Generation es un análisis del comportamiento del consumidor digital basado en una muestra representativa de más de 10.000 usuarios de entre 18 y 65 años durante los últimos 6 meses para registrar de manera objetiva qué servicios digitales utilizaban, en qué momentos y durante cuánto tiempo para disponer de un conocimiento objetivo y actualizado de los hábitos digitales. Para el análisis de datos se definieron cuatro grupos de edad: Generación Z (18-24 años), Young Millennials (25-34 años), Old Millennials (de 35 a 44 años) y Generación X (de 45 a 55 años); y las diez industrias más representativas: “Redes sociales”, "Comunicación personal”, “Juegos”, “Moda”, “Delivery & Restaurants”, “Ecommerce”, “Plataformas de Streaming”, “Viajes”, “Banca” y “Música”. Las huellas digitales recabadas han permitido profundizar en otros comportamientos como el consumo combinado de medios o los hábitos digitales en el hogar y en el exterior.