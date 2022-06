Ford se alía con Power Electronics y 35 empresas más para el Perte del vehículo eléctrico

Atan solo unas semanas de la fecha límite para que Ford dé a conocer si finalmente la planta Almussafes vence a la de Saarlouis (Alemania) y se queda con las nuevas adjudicaciones de vehículos eléctricos, la multinacional estadounidense se ha lanzado finalmente junto a 36 empresas más al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico puesto en marcha por el Gobierno y que movilizará cerca de 12.000 millones de euros.

La de la compañía con sede en Detroit es una de las 13 asociaciones tractoras del Perte de la automoción y en ella, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al proyecto, estarán implicadas empresas valencianas de varios sectores como la tecnológica Power Electronics, vinculadas a la fabricación de componentes para la automoción como Industrias Alegre, start-ups de servicios inalámbricos como Witrac, de comunicaciones y softwares como Sothis o de robótica como Robotnik. Además, también se añaden otras firmas con planta en la provincia de Valencia como Gestamp, Grupo Antolín o Yanfeng y gigantes internacionales como Vodafone o con sede en otras autonomías como Madrid (como Autotech).

No obstante, el proyecto impulsado por Ford España, según confirmaron las citadas fuentes y pese a haber entrado en el Perte del Gobierno, no ha comunicado a los diferentes actores "la inversión" que desea realizar, un síntoma más de incertidumbre con el futuro de la planta de Almussafes en el aire y que "no tiene sentido" -explican las fuentes cercanas al proyecto- si se tiene en cuenta que la "responsabilidad es solidaria" (es decir, que en caso de caída de uno de los socios serían el resto de empresas las que tendrían que cubrir su parte). En este sentido, otras multinacionales como Volkswagen, que instalará su gigafactoría de baterías para coches eléctricos en Parc Sagunt II dentro del Perte, ya han confirmado que entre todos los actores implicados tienen previsto una inversión conjunta cercana a los 10.000 millones.

Más de 311 empresas y 487 proyectos

El Perte del Gobierno, según explicó ayer en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contará con ayudas públicas de casi 3.000 millones, entre recursos a fondo perdido y créditos con intereses bajos. Asimismo, Sánchez destacó que en las 13 grandes agrupaciones hay implicadas 311 empresas, que se han comprometido a impulsar hasta 487 proyectos por toda la geografía española peninsular.

Ante este escenario, que podría llevar a una concentración de las inversiones en determinadas autonomías, fuentes del Ministerio de Industria aclararon a Levante-EMV que se "analizará cada proyecto" de manera individual sin tener en cuenta un equilibrio regional, ya que al estar implicadas en cada asociación tractora empresas de varias autonomías "se va a dar un impulso a toda la industria".