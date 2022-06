España es el segundo país más beneficiado en términos absolutos de los fondos de la Unión Europea (UE) 2021-27, dotados de 1,2 billones de euros, de los que recibirá 177.000 millones, es decir, en torno al 15% de su PIB de 2021, según un análisis realizado por el director de calificaciones soberanas y del sector público de Scope Ratings, Alvise Lennkh-Yunus.

De esta manera, España, Italia, Francia y Polonia recibirán alrededor de la mitad de los 1,2 billones de euros redistribuidos por la Unión Europea a los gobiernos nacionales en el periodo 2021-27 a través de los fondos de recuperación, cohesión y agricultura, que representan el 8,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE-27.

En líneas generales, la unión desembolsará alrededor de 1,2 billones de euros durante 2021-27 a través de sus fondos de cohesión, dotados de 387.000 millones de euros; los fondos de política agrícola, con 261.000 millones; los recursos del anterior presupuesto 2014-20, con un valor de 255.000 millones que pueden desembolsarse hasta 2023, y 332.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE del Plan Próxima Generación (NGEU).

Sin embargo, Alvise Lennkh-Yunus, ha apuntado que no todos los Estados miembros de la UE se beneficiarán de forma equitativa de estos instrumentos de financiación.

Así, Italia es el mayor beneficiario en términos absolutos, con 185.000 millones de euros, sin contar los 123.000 millones de euros de préstamos de la UE, seguida de España (177.000 millones), Polonia (165.000 millones), Francia (123.000 millones), Rumanía (81.000 millones) y Alemania (77.000 millones).

De esta manera, España recibirá en torno al 15% de su PIB de 2021 durante 2021-2027, mientras que Italia recibirá el 10%, frente al 5% de Francia y un 2% en el de Alemania. En el caso de otros países como Croacia, Bulgaria, Letonia, Eslovaquia, Grecia, Rumanía y Hungría recibirán entre el 30% y el 45% de sus respectivos PIB.

Sin embargo, cada instrumento beneficia a un país diferente, por lo que los fondos de cohesión benefician más Polonia, con 79.000 millones de euros, seguida de Italia (43.000 millones de euros), España (36.000 millones de euros) y Rumanía (32.000 millones de euros).

Por el contrario, la política agrícola común sigue siendo la que más beneficia a Francia, con 46.000 millones de euros, seguida de España y Alemania (ambas con 31.000 millones), Italia (27.000 millones) y Polonia (22.000 millones).

En conjunto, siete Estados miembros reciben alrededor del 70% de estos fondos de la UE, encabezados por Italia, España y Polonia, con entre el 13% y el 15%, seguidos de Francia (10%), Rumanía (6,5%), Alemania (6,3%) y Grecia (5%), mientras que los otros 20 Estados miembros reciben alrededor del 30% de estos fondos en conjunto, sin contar con los préstamos Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) y los préstamos Next Generation European Union (NGEU).

Préstamos SURE

Los préstamos SURE, el instrumento temporal para financiar programas relacionados con el empleo durante la crisis del Covid-19, benefician principalmente a Italia, donde se recibió 27.000 millones y está previsto que reciba 123.000 millones en préstamos de la UEE, mientras que España recibió 21.000 millones y Polonia, 11.000 millones.

En cuanto a los préstamos NGEU, otros países han presentado hasta ahora solicitudes mínimas. Aparte de Italia, están Rumanía, con 14.900 millones de euros; Grecia, con 12.700 millones y Polonia, con 11.500 millones.

Pese a que todos estos préstamos deben ser reembolsados, los países se benefician de tipos de interés más bajos, lo que, según la Comisión Europea, ha supuesto un ahorro de unos 3.800 millones de euros para Italia, 1.600 millones de euros para España, 900 millones de euros para Rumanía y 500 millones de euros para Grecia.