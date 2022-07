Las 5 claves de los datos de paro de junio del 2022

El empleo sigue lanzado y se adentra en la campaña de verano con saldos positivos de contratación pese a la persistencia de la inflación. El mercado de trabajo registró en junio buenos datos de ocupación, siendo el segundo mejor junio en 17 años a nivel de nuevas contrataciones. La tasa de desempleo baja, aunque a un ritmo más moderado y sigue siendo de las más altas de la Unión Europea. Menos paro, más empleo y nuevo récord en volumen de contratos indefinidos. La reforma laboral sigue desplegando sus efectos sobre los datos de afiliación publicados este lunes por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

Pese a que la escalada de la inflación se alarga desde hace más de un año y que en Ucrania se superan los cuatro meses de combates, el mercado laboral esquiva sus efectos y no da cuenta de desaceleración. El colectivo de trabajadores autónomos siguió sumando nuevos miembros, pese a las reticencias a emprender aventuras empresariales con las múltiples incertidumbres que se ciernen sobre la economía.

Empleo: el segundo mejor junio en 17 años

El mejor dato de las estadísticas de este junio es el de empleo. España ha ganado 115.607 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el segundo mejor junio desde 2005, con permiso del del año pasado donde los efectos de la desescalada descorcharon las contrataciones. Hasta un total de 20,3 millones de trabajadores en activo, y lo ha hecho con un nuevo récord de contratos indefinidos firmados. Se han firmado 4,5 veces más contratos fijos que en el mismo mes del año pasado, y desde que la reforma laboral rige 4 de cada 10 nuevos contratos son indefinidos.

No obstante, no todos los contratos indefinidos son indefinidos a tiempo completo. El 37% de los contratos indefinidos firmados son fijos discontinuos, que tienen la condición de indefinido, pero durante parte del año no trabajan y están vinculados a actividades estacionales.

La hostelería y el comercio fueron los sectores que más tiraron del empleo, en este primer mes de la campaña turística de verano. La construcción también dejó registros notables y en educación se concentró la principal destrucción. Más allá de reformas, se repite la clásica baja masiva de personal en las escuelas en junio para volver a ser contratados muchos de ellos en septiembre.

Paro: Frenazo en la bajada y alarma para otoño

Si el empleo ha dejado notas positivas, la estadística de paro enciende alarmas de cara al otoño. El desempleo bajó, sí, en 42.000 personas respecto a mayo y dejando la cifra total en 2,8 millones de personas. Es la más baja en España desde el 2008, pero sigue siendo la más alta de toda la Unión Europea. El problema es que el ritmo de reducción del desempleo da signos de agotamiento -cada vez baja menos- a las puertas del segundo semestre del año, que siempre es más complicado que el primero.

Una proporción que se mantiene inmutable es la de personas en el desempleo cubiertas por algún tipo de prestación o subsidio del SEPE. Ahí cuatro de cada 10 sigue sin cobrar nada, lo que deja a ellos y sus familias en una situación complicada para atender las necesidades más básicas.

Jóvenes: la reforma laboral funciona

Las nuevas fórmulas de contratación pactadas en reforma laboral entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos cumplen este junio tres meses en vigor. Su principal objetivo era reducir las tasas de eventualidad y uno de los colectivos que más se ha beneficiado de ello son los que más la sufrían. Según los últimos datos, los menores de 30 años firman hoy casi el doble de contratos indefinidos que antes de la reforma. "Hasta ahora para un joven firmar un contrato indefinido podía parecer casi una extravagancia", ha ironizado el secretario de Estado de Empleo. Si antes solo el 37% de los jóvenes era fijo, actualmente dicho porcentaje escala hasta el 64%.

Más jóvenes fijos y menos jóvenes en paro. El desempleo entre este colectivo, especialmente expuesto a los ciclos -van muy bien cuando la coyuntura va bien y van muy mal cuando la coyuntura va mal-, ha bajado considerablemente en el último año. Actualmente hay 201.209 personas menores de 25 años apuntadas oficialmente al paro, el 32% menos que hace un año.

Autónomos: el emprendimiento se desacelera

El colectivo de trabajadores autónomos, que lleva desde el inicio de la pandemia mostrando una gran resiliencia -favorecida esta por las ayudas covid habilitadas desde el Gobierno-, encuentra cada vez menos gente para emprender. El número de trabajadores por cuenta propia crece, pero a menor ritmo. En junio sumó 8.006 nuevos miembros, el junio más flojo desde 2012, hasta un total de 3,35 millones de afiliados al RETA. Despegarse mucho de esa cota de los 3,2-3,3 millones le cuesta mucho al colectivo, ya sea al alza o a la baja.

Los autoempleados, actuales y futuros, aguardan con expectación el final de las negociaciones entre la Seguridad Social y las asociaciones más representativas para el nuevo sistema de cotizaciones. Si este lunes se presentaba como día clave para culminarlas, las posiciones no se han acercado lo suficiente el fin de semana para hacerlo posible. Todas las partes confían en cerrar la reforma esta semana, pero la fumata blanca se resiste.

Cataluña lidera el descenso del paro en España

Cataluña fue la comunidad autónoma que mayor número de desempleados redujo, con 9.946 personas menos apuntadas a las listas del SEPE, hasta un total de 338.000 parados en tierras catalanas. Sus resultados fueron mejores que los de Madrid o Valencia y solo Andalucía no cerró el mes con menos parados de los que los comenzó.

Por lo que respecta a los empleos creados, Cataluña ganó 37.600 ocupados en junio y supera así la cifra de los 3,6 millones de trabajadores en activo, nunca en tierras catalanes había habido antes tantos ocupados. La temporada turística de verano se visibiliza territorialmente en los datos desagregados en Cataluña. Girona fue la provincia donde más bajó el paro (-5,3%) y también donde más empleo se creó (+3,2%). En este último punto por delante de Lleida (+2,5%), Tarragona (+2%) y Barcelona (+0,5%).