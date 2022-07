"No, en este momento. No, para nuestro país. Pero preocupación por lo que pueda suceder en invierno en la zona euro, pues unas mayores restricciones en el suministro de gas puede llgar a una situación de emergencia a algunos países". Así ha respondido la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, a la pregunta de si el organismo prevé una recesión en la economía española. "En el escenario central de la Airef, esa posibilidad, al menos de momento, no la contemplamos", ha dicho Herrero durante un coloquio con la presidenta de la Autoridad Fiscal organizado por Nueva Economía Forum.

La presidenta de la Airef ha explicado que después de la publicación de las últimas previsiones del organismo, en abril, muchos de los riesgos que se percibían entonces se han ido materializando. En abril, la Airef rebajó al 4,3% su previsión de crecimiento de la economía española para 2022; elevó al 6,2% la inflación media y redujo al 4,2% del PIB su previsión de déficit público para este año. De cara a la preceptiva actualización de las previsones que la Autoridad Fiscal debe presentar en julio, Herrero anticipó una revisión al alza de la estimación de inflación; una corrección a la baja, aunque en menor grado, de la de crecimiento del PIB y un mayor déficit, sin llegar al 5% del PIB que proyecta el Gobierno. La elevación de la previsión del déficit público encajará, entre otras cuestiones, las nuevas medidas del Gobierno contra los efectos de la inflación para el segundo semestre del año (donde se incluye la rebaja del IVA eléctrico al 4% y el cheque de 200 euros para familias con rentas más bajas), así como el impacto de la subida de los precios en una mayor recaudación tributaria.