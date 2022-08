El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que convocará la mesa de la sequía "en los próximos días", tras el fuerte impacto que está teniendo para agricultores y ganaderos.

"Convocaremos de nuevo en los próximos días la mesa de la sequía, aunque las medidas aprobadas en marzo siguen vigentes", ha asegurado Planas tras la reunión que ha mantenido con el ministro de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Francia, Marc Fesneau, donde han abordado este importante asunto para ambos países.

El titular de Agricultura ha reconocido que estaba "muy sorprendido" al oír las "numerosas peticiones de reuniones por parte de personas que ignoraban que la mesa de la sequía ya estaba funcionando desde el pasado 4 de marzo y tras adoptar importantes medidas a mediados de marzo".

Planas ha criticado que mientras el Gobierno trabaja para dar respuesta a los problemas y buscar soluciones, otros se están dedicando a "armar ruido y agitar, que es la tarea que parece que algunos se han marcado".

El titular de Agricultura ha recordado que se está "en una situación evidente de cambio climático". "Hay que hacer dos cosas: luchar contra el cambio climático y ser capaces de ajustar y adaptarnos a esa situación, utilizando mejor el agua de la que disponemos", ha reiterado.

"Tenemos que responder a los problemas que se plantean, lo que no vamos hacer es entrar en polémicas que no tienen sentido, si aquellos que han pedido la convocatoria se hubieran enterado de que la mesa estaba funcionando y las medidas están en vigor, hubieran tenido un poco de moderación al respecto", ha criticado.

Planas ha recordado que esta semana la Comisión Europea confirmaba que el 47% de la UE está sometido a una "sequía severa o muy grave" y ha señalado que ha explicado al titular de Agricultura francés las "medidas que el Gobierno de España ha adoptado en esta materia con el decreto ley que está vigente y que incluye medidas de bonificaciones fiscales y sociales".

"No quisiera olvidar los 60 millones de euros que posteriormente hemos llevado a cabo como apoyo al seguro agrario, que responde a las situaciones de sequía del sector primario. Este es un momento nuevo en el que hay que plantearse muchas estrategias en relación con el agua. No es un debate entre regadío sí o no, tiene que ser sostenible", ha recalcado el titular del ramo.

Estabilización de los precios

Por otro lado, los representantes de Agricultura de España y Francia también han abordado la situación de los mercados agrarios, que se han visto "notablemente alterados" por la invasión de Rusia a Ucrania.

"El hecho de que en las últimas semanas se haya conseguido exportar desde Ucrania 600.000 toneladas de cereales ha permitido relajar una parte de esa presión. Ese comportamiento más positivo es un factor a tener en cuenta de cara a los precios de alimentación para el futuro inmediato, al menos su estabilización cuanto menos en relación al abastecimiento directo a los ciudadanos y los relativos a los precios de alimentación animal", ha explicado Planas.

La reunión entre ambos ministros ha servido también para analizar la futura presidencia de España en la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y que tendrá lugar antes de las elecciones europeas, por lo que la convertirá en la "última presidencia europea que puede concluir dossieres legislativos".

De esta forma, Planas y Fesneau han abordado la situación de determinadas normas que deberán aprobarse en ese periodo como las relativas a las indicaciones geográficas, donde ambos países comparten que esta figura es un "instrumento fundamental de valorización" de los alimentos.

Otro asunto que ha estado sobre la mesa ha sido la presentación por parte de la CE de la propuesta de la utilización de productos fitosanitarios, así como los temas relacionados con el etiquetado de origen, nutricional y de las condiciones de sostenibilidad de la producción, una "cuestión muy compleja", según Planas, donde la CE todavía no ha hecho su propuesta. "España y Francia compartimos que la norma europea sea sencilla y que refleje la diversidad de las producciones", ha indicado el ministro español.

Los ministros también han coincidido en la defensa del principio de reciprocidad en las relaciones comerciales. "Es importante que todos los productos importados hayan sido producidos en las mismas condiciones que los que se someten los europeos. Esta cuestión que parece elemental, no lo es tanto, y hay que conseguir que en todas las negociaciones comerciales en curso se asegure ese elemento de reciprocidad que es fundamental de cara al futuro", ha relatado.

Por último, Planas se ha congratulado de la medida aprobada el pasado Consejo de Ministros con la implantación obligatoria en los mataderos españoles de sistemas de videovigilancia. "Esta medida cuenta con el pleno apoyo del sector. Es un reconocimiento claro de los altísimos estándares de calidad del sector cárnico, cada país miembro es libre de adoptarlo y cuenta con mi pleno apoyo como del todo sector cárnico español", ha recalcado.