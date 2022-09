Ford traslada un día de Erte y no hará paros en operaciones de vehículos esta semana

Las tensiones en la cadena de suministros de semiconductores no han desaparecido. Por ello, Ford ha optado de nuevo este miércoles por no eliminar ningún día del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) que rige en la factoría valenciana de Almussafes y, en su lugar, se cambiará una jornada de paros por otra. En concreto, tras una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Erte, se ha decidido hoy que las operaciones de vehículos no se detendrán este próximo viernes 16 de septiembre, sino que se trasladará el parón al 14 de octubre.

Con ello, en esta sección de la fábrica, el calendario marca que por el momento habrá cuatro jornadas de parón en lo que queda de septiembre (los días 22, 23, 29 y 30) y otras cinco en octubre (los días 7, 14, 17, 24 y 28). Sin cambios en motores Donde no habrá cambios es en las operaciones de motores. Porque la marca del óvalo ha confirmado que tanto este viernes como el próximo (23 de septiembre) habrá paradas en el montaje de motores, detenciones que ya se dieron este lunes y que seguirán también el 29 y 30 de este mes y los días 7,14 y 24 de octubre. Por otro lado, en la planta de mecanizados, está previsto que haya paradas todos los fines de semana hasta finales de octubre a excepción de este (17 y 18 de septiembre) y del 15 y 16 de octubre.