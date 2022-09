Josep Soler: "Puede que la contracción económica no sea tan fuerte"

Optimismo, moderado. El consejero delegado del Institut d'Estudis Financers (IEF), Josep Soler, asegura que puede haber elementos que hagan que "la contracción económica no sea tan fuerte como se espera". El responsable del primer centro formativo del país especializado en finanzas pronunciará este viernes una conferencia sobre la situación económica en el marco de Cornellà Creació y, en conversación con este diario, alerta de que la nueva ralentización económica volverá a provocar restricción crediticia, que afectará esencialmente a las pymes, al haber todavía un elevado nivel de dependencia de la financiación bancaria.

Soler, que se declara de naturaleza pesimista, confiesa que le ha sorprendido la oleada de malos augurios que se ha desencadenado sobre la situación económica. A su juicio existen elementos que pueden paliar los efectos de la guerra en Ucrania y la escalada de la inflación. Por ejemplo, que los bancos centrales "pueden aplicar subidas de los tipos de interés con la moderación suficiente para no frenar la economía".

Otro elemento son las políticas fiscales de los gobiernos, centradas en ayudar y apoyar a familias y sectores económicos. Además se mantienen elevados niveles de recaudación tributaria y, uno de los efectos positivos de la inflación: la reducción del valor real de la deuda.

Además, Soler, que también es delegado ejecutivo del European Financial Planning Association en España y miembro del consejo del European Banking & Financial Services Training Association y consejero independientede firmas como Mediolanum Gestión SGIIC, Mediolanum Pensiones, TREA Capital Partners, entre otras, también destaca la importancia de los fondos europeos 'Next Generation', aunque su efecto multiplicador sea menor del previsto.

Subida del euríbor

A su entender la subida del euríbor, la principal referencia hipotecaria, es "asumible" y recuerda que el nivel máximo de este indicador se alcanzará dentro de más de un año, cuando puede haber cambiado la coyuntura, también para mejor. Otra cuestión positiva del alza del precio del dinero es que debería mejorar la retribución a los ahorradores, que llevan años sin obtener rendimiento por su dinero.

Soler advierte de que esta nueva desaceleración o crisis económica vuelve a pillar con el paso cambiado. De hecho, la restricción crediticia, que ya se está produciendo, tiene que ver por la elevada dependencia de la financiación bancaria. En España no han cuajado aún lo suficiente otras vías como el capital riesgo, el 'crowdfunding' e incluso el recurso a la bolsa, que siguen siendo "enormemente minoritarios" entre las pymes.

Un dato lo refleja: en EEUU la financiación bancaria y la alternativa se reparten al 50%, mientras que en Europa la primera alcanza el 90% del total. Y otra muestra de que en España las familias y empresas son aún muy "ultraconservadoras" con el ahorro: medio billón de euros están en cuentas y depósitos que apenas ofrecen rendimiento.

Soler fue direcotr general de Databolsa, director comercial de la Bolsa de Barcelona y auditor de la Comisión Europea, entre otros cargos que ha ocupado durante su carrera.