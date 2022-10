La bici que no usas desde hace tiempo ya va molestando en ese rincón de casa. Igual que pasa con esas cajas llenas de cosas que algún día harán falta, o ese mueble que te aprecias pero que en este momento no encaja con la energía de tu piso. La solución para todo esto (y a buen precio) no es secreta: alquilar un trastero en Castellón.

Los beneficios de hacer hueco en casa están bastante claros. Aunque a veces cuesta encontrar el momento de ponerse a despejar la zona, cuando se hace y se deja el espacio sin trastos, se nota y mucho. De hecho, da un gusto increíble. Por eso es tan buena noticia la apertura de un segundo local en Castellón de la empresa Necesito un trastero, la mayor red de alquiler de trasteros de España. Alquiler de trasteros en Castellón Tanto si tu problema está en casa como si eres una empresa o un autónomo que necesita más espacio, apostar por alquilar trasteros en Castellón puede ser la solución definitiva. Todo despejado y bien ordenado en otro rincón, para tenerlo siempre a mano pero sin que estorbe en el día a día. Necesito un trastero ha abierto un nuevo centro en Castellón y con este ya son dos los que tiene en la provincia. El nuevo espacio se encuentra en el número 38 de la avenida Doctor Clará y tiene una amplia variedad de trasteros de todos los tamaños. Opciones de espacio de trasteros en Castellón Junto a esta nueva opción para alquilar un espacio, se encuentra el otro centro que ya abrió esta compañía, líder del sector, en el número 19 de la calle Ribelles. En total, Necesito un trastero ya cuenta con 12 delegaciones a lo largo de la Comunidad Valenciana. Una cifra que a nivel estatal asciende a las 91. Los tamaños de los trasteros varían según las necesidades de los clientes, tanto particulares como empresas. Arrancan en espacios de dos metros cuadrados y de ahí van en adelante, pasando por todas las medidas y precios. Ventajas de alquilar con Necesito un Trastero Necesito un trastero ofrece la solución perfecta para aquellos que necesiten ganar espacio en la ciudad con muchas garantías: acceso exclusivo 24 horas mediante un sistema de huella dactilar, parking propio, los mejores sistemas en seguridad y vigilancia y seguro gratuito. La empresa no pide ni fianza ni anticipos, de este modo podrás contratar el trastero solo el tiempo que necesites guardar tus cosas, sin mayor compromiso. Además, si eres una empresa o un autónomo, aún tienes más ventajas a tu disposición. Puedes contar con una operativa logística a medida, la posibilidad de controlar la temperatura, servicios de transporte y ayuda en almacén o, entre otras, y al tratarse de una red con espacios por toda España, la gran facilidad de tener solo un interlocutor para todos los centros en los que tengas espacios. Con motivo de la apertura, la empresa ofrece una promoción. Pues informarte mejor sobre precios y condiciones llamando gratis al 900 811 646 o visitando la web de Necesito un trastero. Más información