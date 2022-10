El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a criticar este martes la "desmedida" subida de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, al considerar que se trata de una medida que deja en una situación "complicada" a las empresas.

Garamendi, que este martes ha participado en el foro económico 'Las empresas ante los nuevos retos de 2023' organizado por 'El Correo', ha reiterado sus reproches a la adopción de esta medida por parte del Gobierno central "sin consultar" a las organizaciones empresariales ni a los sindicatos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defendió este pasado lunes, ante las críticas de la CEOE, la subida del 8,6% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social incluida en los PGE, sobre la que afirmó que se trata de una medida que se aplica "cada año" y que contribuye a la "predictibilidad" en el sistema.

En respuesta a estas explicaciones, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha vuelto a denunciar este martes que este incremento de las bases máximas de cotización se ha producido "sin consultar" a las organizaciones empresariales y sindicales.

Además, ha asegurado que se trata de un incremento "desmedido", que "deja a las empresas en una situación complicada", especialmente cuando se anuncia que se aplicará "todos los años". "Es algo serio, que no podemos compartir", ha advertido.

El máximo responsable de la patronal española ha reconocido la "legitimidad" del Gobierno para adoptar este tipo de decisiones. "No puedo discutirla; les ha votado la gente", ha afirmado. No obstante, ha pedido al Ejecutivo que no pretenda dar a entender que se trata de una medida fruto del "diálogo social".

"No nos ha llamado y lo denunciamos", ha añadido Garamendi, quien ha considerado que esto "no son formas" de actuar. En este sentido, ha criticado que Escrivá "ha venido diciendo que se podía subir un punto al año [las bases de cotización]", y que ahora haya decidido "que no, que este año es un 8,5% y que el próximo depende de la inflación".

En la misma línea, considera que "es un auténtico error cargar de impuestos a las empresas, pensando que esto es un saco sin fondo". Garamendi ha advertido de que "al final, no merecerá la pena invertir".

Impuestos "ideológicos"

En referencia al impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Ejecutivo, ha denunciado que se trata de un tributo "puramente ideológico". De esa forma, y tal y como viene haciendo en sus últimas intervenciones públicas, ha afirmado que "no podemos compartir que se hable de ricos y pobres".

También se ha referido a la decisión del Gobierno de Andalucía de eliminar el Impuesto de Patrimonio y a la posibilidad de que esta medida suponga una fuga de contribuyentes vascos hacia ese territorio.

Garamendi ha afirmado que, como vasco, entiende la foralidad -en referencia a las competencias fiscales que tienen las diputaciones vascas-- y que el margen competencial del que disponga cada cual pueda ser empleado por "todo el mundo". En el caso del Impuesto de Patrimonio, ha destacado que se trata de una figura "que no existe en Europa" y que es "absurda" porque "castiga al ahorrador".

El presidente de la CEOE considera que los anuncios sobre un nuevo impuesto a las grandes fortunas o a las empresas energéticas generan "una inseguridad jurídica enorme". Además, ha criticado que con estos tributos se pretenda gravar "no a los beneficios, sino a la facturación". "Si empezamos a culpar a las empresas de las cosas... Cuidado", ha advertido.

"Ya pagan bastante"

Garamendi, en referencia al debate sobre la conveniencia de reclamar un mayor esfuerzo fiscal a quienes más recursos económicos tienen, ha asegurado que este tipo de contribuyentes "ya pagan bastante". En este sentido, se ha mostrado partidario de centrar los esfuerzos en combatir el fraude fiscal, dado que -según ha destacado-- le economía sumergida llega en España al 24%.

En su intervención, también ha aludido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre el que ha vuelto a afirmar que le preocupa "sobremanera", porque no considera que sean unas cuentas "ordenadas". Además, ha recordado que la CEOE "no comparte" las previsiones de crecimiento económico del 2,1% sobre las que se han diseñado esos presupuestos, dado que las estimaciones que maneja la patronal se sitúan, en el mejor de los casos, en el 1,5%.

A su vez, y en referencia a las explicaciones del ministro de Seguridad Social sobre el impacto de la pandemia en el descenso de la recaudación de este sistema de protección social, ha reprochado a Escrivá que diga "que se han gastado 15.000 millones de euros en el 'efecto covid'.

"Parece que es su dinero; pero la realidad es que los negocios cerraron por orden administrativa", ha añadido, tras lo que ha criticado que las empresas todavía no hayan recibido la compensación por los gastos de "una parte" de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicados en las fases más intensas de la pandemia.

"Radicalizar a la sociedad"

Garamendi ha asegurado que la CEOE plantea todas sus propuestas y demandas desde la "independencia política". En todo caso, ha mostrado su "preocupación" ante los planteamientos que -según ha dicho- pueden llevar a la "ruptura" de la sociedad. "No se puede hablar de ricos y pobres, no se puede hablar del 'Gobierno de la gente'; no se puede radicalizar a la sociedad", ha manifestado.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en este foro económico, el presidente de la patronal ha insistido en que un eventual 'pacto de rentas' debería contar también con la participación de "el principal partido de la oposición". Además, ha denunciado que algunas de las últimas medidas que está adoptando el Gobierno "van en contra" de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de este tipo.

"Si la Seguridad Social se sube, si las pensiones se deciden, si todo está decidido; eso no es un pacto de rentas. Eso se llama acuerdo nacional de convenios" ha afirmado Garamendi, quien ha recordado que, pese a las dificultades actuales, se siguen firmando convenios con los sindicatos.

También en declaraciones a los periodistas, y en la línea del mensaje que ha trasladado posteriormente en su intervención en el foro, ha advertido de la posibilidad de que las empresas acaben haciendo "menos contratos" debido al aumento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social.