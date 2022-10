El sector turístico aplaude la conexión con EEUU que en Sevilla desata la polémica

La recuperación una década después de una conexión directa entre Málaga y Nueva York ha sido muy aplaudida por portavoces hoteleros, del gremio de las agencias de viajes, hosteleros vinculados directamente al segmento internacional o representantes públicos de toda la provincia. No obstante, autoridades de la capital sevillana abrieron al respecto una guerra dialéctica que ha sido criticada en la Costa del Sol.

La medida reforzará la competitividad de la Costa del Sol, como remarcaron fuentes de las agencias de viaje de Sevilla, agrupadas bajo el nombre de Aevise, pero también de la propia ciudad hispalense. El presidente de Aevise, José Manuel Lastra, señalaba que se trata de una "buena noticia" para el turismo de toda Andalucía, así como al de Sevilla "porque la línea acerca a nuestra ciudad al turista".

Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, celebraba la "grandísima noticia" que supone la recuperación de la conexión directa Nueva York-Málaga, que comenzará a operar el próximo junio con tres vuelos a la semana. Expresó que se trata de un vuelo "muy importante para nuestra comunidad y tiene una doble importancia".

"También supone poner un poco la pica en Flandes que nos hace tener presencia en el tráfico internacional", matizó el consejero ante los micrófonos de Canal Sur. Alegó que las otras compañías norteamericanas "se van a ver atraídas sin duda por el hecho ya de que haya una compañía que está operando aquí". Así las cosas, confía en que la conexión, que será operada por United Airlines, "traerá noticias a continuación también buenas en otros aeropuertos de la región", replicó ante la polémica desatada por las declaraciones del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

Este último acusó a la propia Junta de Andalucía de "dinamitar el trabajo de muchos años del Ayuntamiento" para conseguir una conexión aérea de la capital hispalense con Nueva York y sugirió que en la decisión de United Airlines de apostar por Málaga ha influido la administración autonómica.

"Cuando el consejero de Turismo es de Málaga y también lo son el viceconsejero y la secretaria general se corre el riesgo de pensar con una visión miope que el turismo en Andalucía es solamente la Costa del Sol".

Aseguró el propio regidor sevillano que la decisión de la compañía aérea no es de "mercado, porque Sevilla es la tercera o la segunda ciudad de España, depende de la época del año, en recibir turistas americanos y la primera de Andalucía y, además, tiene una oferta hotelera de cuatro o cinco estrellas, donde se mueve el visitante americano, que duplica o triplica la capacidad hotelera de Málaga".

Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, expresó que le daba "mucha pena que una vez más otra capital andaluza le lleve la delantera a Sevilla, después de llevar este gobierno municipal hablando desde 2017 de la conexión aérea directa Sevilla-Nueva York. No es un problema de la Junta de Andalucía. El problema es que Sevilla no hace los deberes, no saben posicionar esta ciudad a nivel internacional. Cuando Sevilla llega a los sitios, Málaga lleva ya trabajando una serie de meses o años. Ésa es la diferencia, el alcalde de Sevilla no está a la altura ni ahora como alcalde ni antes como delegado de Turismo y Urbanismo".

Para el alcalde de la capital costasoleña, Francisco de la Torre, el vuelo directo anunciado por United Airlines entre Málaga y Nueva York es "una noticia muy positiva para la comunidad andaluza". Asimismo, en relación a esas críticas por parte de Sevilla por el hecho de que el vuelo sea en Málaga, alegó que no es "tan importante el que sea una ciudad u otra", ya que redundará en la comunidad y defendió además el trabajo "objetivo de la Junta".

"Andalucía es una gran zona turística y lo que hay que tener es ambición", finalizó De la Torre. Se refirió así al proyecto Andalusia Soul, que es "justamente la coordinación y colaboración" de las cuatro ciudades andaluzas, sumadas Granada y Córdoba, "con la Junta para hacer promoción en mercados lejanos".

Alojamientos de la Costa del Sol como los pertenecientes a la red de Paradores de España, los dos de Ronda y Antequera, los dos de la capital malagueña y el de la localidad axárquica de Nerja, llevan años trabajando para reforzar y potenciar la afluencia de turistas estadounidenses. Y también se verán directamente beneficiados establecimientos con firma norteamericana, como es el caso de Hilton, con presencia dentro de la Costa del Sol y en ciudades como la propia Sevilla.

Otros portavoces hoteleros de la Costa del Sol, adscritos a la patronal Aehcos o a cadenas internacionales que operan en la provincia malagueña, manifestaron su intención de que los representantes públicos no reabran guerras dialécticas entre provincias, al tiempo que recuerdan que tiempos de inflación deben ser combatidos con nuevas oportunidades para atraer mercados.

Así enfatizaron el poder adquisitivo del visitante norteamericano, que suele prolongar sus estancias para rentabilizar estos vuelos de largo recorrido.