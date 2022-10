Incrédulos, los habitantes de Riudarenes —un pequeño pueblo al sur de Girona— respondían la semana pasada a preguntas de los reporteros sobre por qué de repente el suyo es el segundo municipio más rico de España. "Yo veo a todo el mundo igual y no sé de dónde ha salido eso", dijo una panadera en el telediario de La 1. "Quizá no me he dado cuenta y tengo ingresado ahí quién sabe cuánto", bromeó otro señor.

Según la última estadística de declarantes de IRPF publicada por la Agencia Tributaria, entre 2019 y 2020 la renta bruta media de Riudarenes pasó de 33.400 a 67.302 euros. Esto provocó una gran escalada en la clasificación de municipios más ricos de España, en la que pasó del puesto 64 al 2, solo superado por el madrileño Pozuelo de Alarcón, un clásico en la lista. Riudarenes se convierte así en el sitio más rico de Catalunya, lugar que tradicionalmente han ocupado Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallés por acoger las residencias de los ricos y famosos de Barcelona. ¿Cómo es posible duplicar la renta media de un municipio en solo un año? Riudarenes es un pueblo pequeño en el que viven 2.283 personas. No es una zona muy turística, más allá de contar con algún establecimiento de turismo rural, ni un dorado inmobiliario. De media, el metro cuadrado se vende a 1.167 euros, menos de la mitad de lo que piden en los principales municipios de la Costa Brava, aunque hay a la venta varias grandes masías con precios superiores al millón de euros. Durante días, la principal hipótesis de los medios ha girado en torno a un premio de lotería de 835.805 euros que le tocó a un joven vecino en 2019. Pero, con los datos en la mano, esa cantidad no alcanza a explicar el sorprendente salto de renta de la población. En primer lugar, porque los premios de lotería están gravados al 20% y no entran dentro de la base imponible del IRPF. En segundo lugar, porque lo que entra en el IRPF son los rendimientos obtenidos con el premio: esto es, el joven ganador tendría que haber invertido sus 668.000 euros (después de impuestos) en algo que le hubiera reportado beneficios millonarios en apenas doce meses. Dichos beneficios aparecerían reflejados en la estadística de rendimientos del capital del municipio, que pasó de un total de 4,6 millones de euros en 2019 a 38,2 millones en 2020. Cuesta creer que una sola persona haya dado semejante pelotazo en tan poco tiempo. La riqueza no ha llegado de repente Cuando pueblos como Riudarenes se cuelan en las listas de los más ricos de España, los medios suelen buscar la anomalía estadística que eleve la media. Así, el día que Avinyonet del Penedès (Barcelona) se convirtió en el segundo municipio más rico de España (en 2019), El País descubrió que se debía a la presencia del empresario Mauricio Botton, nieto del fundador de Danone. Cuando le tocó a Matadepera (Barcelona, en 2020), el mismo diario lo atribuyó a que el empresario y vecino Manuel Lao había vendido su empresa de juego a Blackstone. En 2021, El Confidencial reveló que Xeresa, pueblo valenciano de 2.197 habitantes, pasaba a ser el segundo más rico por la venta de un almacén de naranjas a dos fondos de inversión. Pero el ascenso de Riudarenes no se ha producido tan de la noche a la mañana. En 2018 ya se situó entre los treinta municipios más ricos de España y en el número 14 a nivel autonómico. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la evolución de la renta media ha sido paulatina y el salto más grande lo han dado las rentas del capital mobiliario, que incluyen intereses bancarios, dividendos de acciones y plusvalías. Así, tal y como ha desvelado el alcalde Josep Solé, la mejora se debe a "un pequeño colectivo de vecinos al que le está yendo muy bien en los negocios". El capital mobiliario, responsable del crecimiento Ganadores del 'boom' del porcino De las 195 sociedades que aparecen registradas en Riudarenes, la primera cuyo nombre llama la atención es Cárnica Batallé. Se trata de una compañía que ya ha aparecido en las páginas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, por ser una de las principales exportadoras de carne de cerdo de España. El pasado mes de enero, este periódico contó que el 52% de la producción de Batallé se destina al exterior y que es una de las 57 empresas españolas autorizadas para vender cerdo en China. También que tiene el rechazo de los vecinos de Faramontanos de Tábara, en Zamora, por la macrogranja que allí pretende instalar. La peste porcina asoló al país asiático en 2018 y benefició a un importante grupo de compañías de nuestro país que empezaron a comercializar allí. Aunque las ventas se ralentizan a medida que China se recupera, los últimos años se han consolidado como la era dorada del cerdo español. "China necesitaba mucha carne y empezaron a tirar del mercado internacional. Hubo una pugna entre varios países. En Europa, el que tomó más protagonismo fue España. Eso ha precipitado que países como Alemania y Dinamarca disminuyan su censo, porque España es más competitiva a nivel de costes. Lo hacemos muy bien", explicaron entonces fuentes del sector a esta redacción. En este contexto, Cárnica Batallé, natural de Riudarenes de toda la vida —fue fundada en 1920 por Pere Batallé, abuelo de los actuales propietarios— se ha aupado como una de las grandes ganadoras. Entre 2016 y 2020, Cárnica Batallé S.A, la principal empresa del conglomerado familiar, aumentó un 48% sus ventas y pasó de ingresar 195 a 288 millones de euros. Pero es que en el mismo periodo los beneficios pasaron de 15 a 35 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 133%. En 2019, la cárnica repartió 27 millones de euros de dividendos entre sus accionistas; en 2020, 30 millones. El accionariado de la empresa se reparte al 50% entre las dos ramas familiares: Promocions Salté, de Salvador Batallé Carbones, y Promocions Joba, de Josep Batallé Delounder, quien a su vez tenía una sicav que cerró en septiembre, como han hecho tantas otras debido al endurecimiento de su fiscalidad. De dichos repartos de dividendos saldría el aumento de los rendimientos del capital del municipio, porque según confirma el alcalde la familia vive allí. Desde Batallé no han querido hacer declaraciones sobre el tema. "La industria cárnica es muy estable desde hace años. Es, sin duda, un factor muy importante en la economía del municipio y da trabajo a mucha gente. Pero yo, sin datos, no puedo atribuir a las cárnicas el salto de renta", asiente el regidor, que confirma que Cárnica Batallé es la única cárnica de semejante tamaño en Riudarenes y que el rumor de que los 'culpables' son ellos existe. Los Batallé "dan trabajo a mucha gente del pueblo y no ostentan", continúa. "No es que haya un camino a la finca de los ricos, sino que viven en el centro como todo el mundo". Los Batallé ocupan el puesto 194 en la lista de los más ricos de España que elabora anualmente El Mundo. Cuentan con varias empresas de facturación millonaria más —Selección Batallé, Esporc, Norfrisa, Reserva Batallé y una parte de Càrniques de Juià— pero no presentan cuentas consolidadas y la única que ha repartido dividendos en los últimos años ha sido la nave nodriza, Cárnica Batallé. Queda por ver si el nivel de beneficios se mantiene a futuro, pues se prevé que el aumento de los costes de producción, junto a la recuperación de los cerdos chinos, desacelere las exportaciones. Con información de DIARI DE GIRONA, del grupo Prensa Ibérica.