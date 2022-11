Inditex abona 21 millones a Amancio Ortega hasta mitad de año por el alquiler de tiendas

Inditex abonó 21 millones en el primer semestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de febrero y el 31 de julio) a Amancio Ortega por ser inquilina de algunos de los inmuebles que albergan sus tiendas y de los que el fundador de la multinacional gallega es el propietario. Es la cifra más elevada desde 2018, y de seguir esta progresión marcará un nuevo récord al final del año (que para la firma termina el 31 de enero). Tanto en el primer semestre de 2020 como en el de 2021, el pago que recibió Ortega del grupo textil en concepto de arrendamientos de activos se quedó en 18 millones, la cantidad más baja de los últimos ocho años, según los datos de la memoria del primer semestre depositada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que los 21 millones suponen un incremento del 16% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Y si como ha ocurrido en los últimos años, en el segundo semestre se repite la misma cifra que en el primero, superará los 42 millones y se acercará al récord de los 44 de 2018.

La inmensa mayoría de las 6.500 tiendas que tiene la compañía repartidas por 170 países están en régimen de alquiler. Amancio Ortega es propietario (se desconocen las cifras exactas) de una parte de ellas. Por ejemplo, la tienda de Zara en el madrileño Paseo de la Castellana, en la calle Serrano o su flag ship en Roma, en Via del Corso. Pero no representan un gran porcentaje de los ingresos totales que recibe por alquilar sus inmuebles. Es más, cada año el peso de los arrendamientos de establecimientos de la firma de Arteixo en el portofolio de Ortega se ha ido reduciendo. Pero no porque le alquile menos espacios para sus tiendas, sino porque ha aumentado su cartera inmobiliaria con la adquisición de nuevos inmuebles en los que Inditex no es el inquilino.

Pontegadea, el brazo inversor, de Amancio Ortega, cerró el pasado ejercicio con una cifra de negocio de 1.970 millones de los que 1.294 procedieron de los dividendos de la multinacional, 29 los ingresó por otras sociedades participadas y 647 llegaron gracias al negocio inmobiliario, sobre todo, por los abonos recibidos de los alquileres. Así que los 35-45 millones que recibe cada año por el alquiler de las tiendas del grupo textil le suponen solo el 6% del total que ingresa como arrendador.

La política inversora de Amancio Ortega le ha llevado no solo a ser casero de la empresa que fundó, sino de rivales como H&M, Mango o Primark. Dentro de su cartera inmobiliaria, valorada a finales del año pasado en algo más de 15.200 millones, también cuenta con edificios cuyos inquilinos son empresas tecnológicas, como Facebook, Amazon, Spotify o Google; bancos, como el Royal Bank; firmas de consultoría, como McKinsey o Deloitte; cadenas hoteleras, como Iberostar y Eurostars o marcas de lujo, como Gucci o Tiffany´s.

Pero Amancio Ortega no es el único que alquila espacios para las tiendas de Inditex. También lo hace su hija Sandra Ortega, que, según los datos de la memoria del grupo del primer semestre, recibió un millón de euros en concepto de arrendamientos.