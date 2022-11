Los trabajadores de la citrícola Perís Agost acudirán a la Justicia y al sentirse "traicionados" por la empresa

Al grito de Basta ya de mentiras, más de un centenar de trabajadores de la histórica empresa citrícola Peris Agost Hermanos, que a mediados del pasado octubre presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afecta a la totalidad de la plantilla, ha salido este jueves a la calle para reclamar el dinero que la mercantil les debe y denunciar el trato recibido por la dirección. «Peor ya no lo han podido hacer. Nos sentimos engañados y ninguneados por una empresa que ha actuado a nuestras espaldas. Muchos de nosotros llevábamos casi 30 años en el almacén y nos hemos enterado del cierre por la calle. No hay derecho », han lamentado los trabajadores.

Esther Agut, María José Sola y Pilar Medina han sido algunas de las trabajadoras (el grueso de la plantilla de esta citrícola con sede en Almassora está integrada por mujeres) que, pito en boca, han reclamado justicia a una mercantil que, según han denunciado, las ha dejado en una situación laboral y económica muy complicada. Y lo han hecho minutos antes de que se reunieran los representantes del comité de empresa con la dirección de la compañía. Un encuentro que ha acabado sin acuerdo y con la decisión de la plantilla de acudir a los tribunales.

La dirección de Peris Agost Hermanos, siempre según los trabajadores, ha alegado que no tiene dinero para asumir las indemnizaciones y que solo está dispuesta a pagar a cada profesional 20 días por año trabajado y cuando logre vender la nave. «No aceptamos lo que nos ofrecen. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para cobrar, seis meses, un año, dos? Y, mientras tanto cómo damos de comer a nuestros hijos», han explicado varias de las profesionales, cuyo representante legal ha reclamado 28 días por año, con el pago inmediato del 50% y el resto al cano de tres meses. «Vamos a reclamar a la Justicia lo que es nuestro. Iremos a por todas», han anunciado.

Las formas sí importan

El cierre de la citrícola de Almassora se resolverá en los tribunales y para la plantilla la decisión de acabar con una compañía que en 2025 hubiera cumplido cien años ha sido toda una sorpresa. «Los empleados no sospechábamos nada. Ha sido todo de la noche a la mañana, ya que la empresa estaba al corriente de pagos y no teníamos sospecha de que las cosas iban mal », ha afirmado Israel Jiménez, que llevaba como collidor desde 2012 y que, afortunadamente, ha empezado ya a trabajar para otra compañía. «El sector necesita collidors, así que he tenido suerte».

Otros , sin embargo, no han corrido la misma fortuna. Mimona Medi tiene 62 años, llevaba veinte como triadora y encajadora en Peris Agost, y como muchas de sus compañeras se siente traicionada por una compañía por la que lo ha dado todo. «Si nos hubieran avisado con más tiempo nos hubiéramos buscado la vida en otras empresas, pero con la campaña ya iniciada es todo muy complicado. Siempre hemos cumplido y no nos merecíamos todo esto».