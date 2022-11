La UE restringe la participación de Enagás en proyectos de hidrógeno

Enagás es un socio clave en el giga proyecto HyDeal España para abastecer de hidrógeno verde a las plantas de ArcelorMittal y Fertiberia en Asturias. Aporta su amplio conocimiento en la gestión de redes energéticas y en las tecnologías de gases renovables. Sin embargo, desde la Comisión Europea se ve con recelos la participación de la compañía en este tipo de proyectos de producción y distribución de energía porque pueden provocar un "conflicto de intereses" con las actividades que desarrolla Enagás Transporte como gestor de la red de gas en España.

La filial Enagás Renovable es, junto a ArcelorMittal, Fertiberia, DH2 Energy y Soladvent, miembro de la alianza empresarial que impulsa el proyecto valorado en 8.000 millones de euros para producir hidrógeno verde a partir de energía solar en Castilla y León y transportarlo a Asturias para que la industria siderúrgica y de los fertilizantes logre su descarbonización. HyDeal es el mayor de los proyectos en los que participa Enagás Renovable, pero no el único. A mucha menor escala, la compañía participa, por ejemplo, en el proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca de puesta en marcha de una planta de producción de hidrógeno para edificios comerciales y flotas de autobuses en la isla. Sobre la participación de Enagás en este proyecto se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Debía analizar si formar parte de una empresa que produce y suministra energía era compatible con la certificación de Enagás Transporte como gestor de la red de gas. Es decir, si se cumplen las disposiciones sobre la separación de actividades para evitar discriminaciones hacia el resto de usuarios de la red. Tras estudiar el caso –y después de que durante el proceso Enagás vendiera el 30% del capital social de su filial Enagás Renovable al fondo Clean H2 Infra Fund SLP–, la CNMC ha dado luz verde a la participación de la compañía en Power to Green Hydrogen Mallorca, pero le ha restringido su papel en la sociedad al impedirle ejercer directa o indirectamente derechos de voto e incluso designar representantes.

Para que la CNMC diera su visto bueno definitivo, fue necesario que la Comisión Europea examinara la resolución provisional. En el dictamen de la CE se señala que Enagás participa en 55 proyectos de hidrógeno y biometano, entre ellos HyDeal, y que la resolución de la CNMV solo se refiere a Power to Green Hydrogen Mallorca, por lo que plantea ampliar el foco. "Habida cuenta de los intereses de Enagás en múltiples proyectos de producción y suministro de hidrógeno y biometano, el control del cumplimiento de las normas de separación podría ser bastante complejo y exigir muchos recursos", señala el dictamen de la CE, que añade que "la CNMC debería investigar si es necesaria una solución más universal y posiblemente estructural para hacer frente a la situación en la que Enagás, como empresa matriz de un gestor de red de transporte, participa en actividades de producción y suministro, en lugar de soluciones específicas para cada uno de los múltiples proyectos que puedan entrar en conflicto con las normas de separación".

La junta directiva de HyDeal está formada por once personas, dos de ellas directivos de Enagás.