El presidente del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Castellón, Juan Vicente Bono, y la vocal Emma Moliner realizan un repaso a la actualidad del colectivo.

¿Qué iniciativas de las que lleva a cabo el Colegio destacarías?

Pues me gustaría destacar que uno de nuestros objetivos es el de impulsar la colegiación entre los más jóvenes y ofrecerles servicios de interés adaptados a sus necesidades. Por ello el pasado mes de octubre quisimos acercar el colegio a la nueva cantera y realizamos una Jornada de Puertas abiertas en la sede de Castellón que fue muy exitosa ya que asistieron estudiantes de grado y máster de la UJI. El objetivo de la misma fue dar a conocer a los jóvenes las instalaciones de nuestra sede y los cursos y servicios de interés que se les puede ofrecer. Se impartió también un taller sobre empleabilidad y orientación profesional, una charla sobre responsabilidad civil en la profesión y diversas herramientas informáticas para el desempeño de la profesión.

Sin embargo a parte de dar respuestas a las necesidades de los más jóvenes, trabajamos líneas más técnicas y alineadas con las políticas de descarbonización, para ello se realizó una Jornada sobre energías renovables, organizada junto con el Director General de Urbanismo de la GVA, D. Vicente Joaquín García Nebot, el Presidente del Colegio de Arquitectos D. Ángel M. Pitarch, y el Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la C.V que tuvo muy buena acogida. Durante la misma se ofreció una visión de los retos energéticos en el contexto actual, de las estrategias y metas que se ha marcado la Generalitat Valenciana en este campo, y se expusieron las herramientas y normativa para agilizar la implementación de instalaciones solares fotovoltaicas y para minimizar su impacto.

¿Hay empleo y cantera en la Ingeniería industrial de Castellón?

La empleabilidad de los ingenieros industriales es muy elevada, con tasas de paro muy reducidas. Se trata de una profesión con 172 años de historia y de gran arraigo en España y en nuestra provincia en particular, gracias a nuestra formación generalista y multidisciplinar permite cubrir áreas muy variadas y, por tanto, tener cabida en prácticamente todos los sectores industriales.Una faceta probablemente menos conocida por la sociedad en general es la capacidad del ingeniero industrial para la gestión de recursos humanos en la industria, un sector en el que nuestra profesión es también ampliamente demandada. La Universitat Jaume I, desde la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, lleva impartiendo la titulación de Ingeniería Industrial desde el curso académico 1994-1995 con una alta demanda de plazas. Con la entrada en vigor del marco de Estudios Europeos superiores, conocido como Plan Bolonia, la UJI comenzó a impartir desde el curso 2010-2011 el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, que es el que da acceso directo al Máster habilitante en Ingeniería Industrial también ofertado en la UJI. En el marco legislativo actual, la obtención de este último nivel académico de Master en Ingeniería es requisito indispensable para tener acceso al pleno ejercicio profesional de la ingeniería industrial. Por tanto, la cantera sí existe en nuestra provincia así como ofertas de empleo.

El visado de proyectos, ¿ha crecido o disminuido este año?

La confluencia de la guerra de Ucrania junto con el aumento de precios de la energía y la escasez de materias primas, que ya veníamos arrastrando desde el año 2021, no auguraban un escenario nada positivo. Sin embargo, no se ha percibido una afectación significativa en los visados, debido principalmente al repunte de proyectos del sector eléctrico, en particular los relacionados con las instalaciones fotovoltaicas. Se puede decir por tanto que el visado se ha mantenido en niveles similares a anualidades anteriores.

Como presidente de la demarcación de Castellón ¿Cómo se ve desde el Colegio la situación del sector cerámico?

El Colegio vive con gran preocupación la situación actual, así como la pasividad de nuestro Gobierno ante ella pese a que nuestra industria cerámica es motor de crecimiento, empleo y exportaciones, además de un referente en cuanto a innovación y competitividad.No hablamos solo de productores de azulejos y pavimentos, hablamos de fabricantes de maquinaria, fritas y pigmentos, embalajes, cadena logística, etc. El sector ha demostrado sobradamente que es un valor que debemos cuidar, y debe por tanto apoyarse a través de políticas a su altura, sin embargo esto no se está produciendo. Si el Gobierno no actúa, no solo experimentaremos grandes pérdidas, sino que además perderemos competitividad respecto a otros países, como por ejemplo Italia, donde la administración sí ha tomado medidas de apoyo al sector.

¿Cómo apoya el Colegio de Ingenieros a la industria cerámica?

El Colegio de Ingenieros es probablemente una de las instituciones de la provincia que más apoya al sector, contribuyendo al fomento de la innovación, la calidad y la difusión del conocimiento. En el año 1990 la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón junto con el Colegio crearon Qualicer, un foro de debate sobre el azulejo que a día de hoy se ha consolidado como el congreso internacional más importante sobre la calidad cerámica, y donde se dan cita los principales actores del sector a nivel mundial. Su celebración sirve a todo el sector local como puerta de entrada al conocimiento y contactos que proporciona un evento de estas características. La última edición de este congreso, de carácter bianual, tuvo lugar el pasado mes de junio de 2022, con éxito de participación pese a la situación complicada que atraviesa el sector y la cancelación de la feria Cevisama.

De manera añadida, el Colegio cuenta también con el laboratorio de ensayos Sebastián Carpi, creado en el año 1973 con el objetivo principal de prestar apoyo técnico y fomentar la calidad en el sector de fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos, y es referente de primer nivel en sus certificaciones. Por último, y ante la situación crítica que vive el sector, el Colegio reivindicará ante las Administraciones públicas que se tomen medidas de urgencia para salvar la cerámica y por tanto, a la provincia.

¿Cómo puede la Administración estatal, autonómica y local apoyar al desarrollo de Castellón y a la ingeniería industrial?

Una de las dificultades que percibimos para el desarrollo social es la lentitud de la Administración pública en la concesión de licencias. Esta situación se ha hecho aún más patente si cabe en los últimos tiempos con la proliferación de los proyectos fotovoltaicos, y el cuello de botella que se ha generado en la Administración para la legalización de estas instalaciones, lo que retrasa su puesta en servicio. Es por esto que una de las reivindicaciones del Colegio es la de aumentar la presencia de ingenieros industriales en nuestra administración autonómica, provincial y local, donde la tasa de reposición de técnicos habilitados para ejercer como ingenieros es prácticamente nula.

La regulación del suelo es otro aspecto clave en el desarrollo industrial de nuestra provincia. En la ciudad de Castellón el nuevo Plan General de Ordenación Urbana lleva tramitándose desde el año 2012 aproximadamente, lo que lógicamente ha generado incertidumbre y un freno a la inversión. Aunque esta situación logró desbloquearse a principios del mes de noviembre y ya se ha dado luz verde al nuevo Plan, se ha producido un recorte en el suelo industrial que podría restar competitividad a la ciudad frente a otros municipios.

En definitiva ¿Cuál es el estado de salud del Colegio de Ingenieros industriales de Castellón?

El Colegio de Ingenieros Industriales tiene una exitosa trayectoria y en gran medida es gracias a la implicación y trabajo de nuestro anterior presidente Javier Rodríguez Zunzarren que durante más de 40 años ha estado al frente de esta demarcación.

En nuestro día a día percibimos que pese a la obligatoriedad legal de la colegiación para ejercer la profesión de ingeniero industrial, refrendada por la Ley 4/2019 de 22 de febrero de la Generalitat Valenciana, el volumen de nuevas colegiaciones no se corresponde con el de recién egresados. Por tanto, además de la labor de defensa continua de la profesión frente a intrusismos, una línea prioritaria para el Colegio es la de ofrecer servicios de valor ajustados a la demanda y necesidades de los jóvenes ingenieros. Consideramos que el acercamiento de los recién egresados al Colegio y su participación activa en él es fundamental para la institución ya que hemos de ser muy dinámicos y ser capaces de dar respuesta a los retos de la sociedad actual.