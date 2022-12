Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los podólogos es el intrusismo profesional en esta rama sanitaria. Por eso, combatir esta práctica delictiva se ha convertido en una de las principales tareas del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) desde hace años.

La institución puso en marcha una Comisión Jurídica que se encarga, entre otros asuntos, de perseguir este tipo de prácticas que atentan contra los derechos de los ciudadanos y pueden poner en peligro a los pacientes, y proteger también los derechos de los profesionales de la Podología. Solo en 2022 el ICOPCV ha logrado seis sentencias favorables que han condenado la realización de esta práctica en la Comunitat Valenciana. Cinco de estas condenas han sido en la provincia de Alicante y una en la de Valencia.

«Cada una de las sentencias son un nuevo paso para proteger los derechos de los ciudadanos porque, en casos como éstos, se puede estar atentando contra la salud pública. Una persona no titulada no puede tratar problemas de los pies porque no tiene la formación necesaria y porque puede generar problemas graves en el caso de personas que padezcan enfermedades como diabetes o alteraciones graves de la circulación», ha asegurado Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV.

Centros de estética

«El 80% del intrusismo en la Podología se produce en los centros de estética y resulta esencial que los ciudadanos se conciencien de que en estos lugares únicamente puede embellecerse un pie sano, pero nunca tratar algún tipo de dolencia», continúa Maite García, vicepresidenta del ICOPCV.

Junto a esto, otra práctica muy común ejercida por profesionales que carecen del título universitario de Grado en Podología, que se requiere para el ejercicio de esta rama sanitaria, es anunciarse como falsos podólogos en portales on line de anuncios para ofrecer el servicio a domicilio; también realizar actividades propias de la profesión de podólogo para el tratamiento de afecciones y deformidades de pies, realizar curas o tratamiento de uñas encarnadas, diagnóstico de las patologías de los pies y confección de plantillas personalizadas, entre otros.

«Éstas malas prácticas suponen un elevado riesgo para los pacientes. Solo por poner un ejemplo, el material utilizado para tratar hongos debe ser esterilizado con una máquina específica, los kits deben ir embolsados, etc. Y esto es así porque de esta forma se define en los protocolos de Sanidad para proteger la salud de los pacientes. Por lo que si sumamos el tratamiento de los pies por personas no tituladas, más todo lo anterior, el resultado es de elevada gravedad para el paciente. Es esencial que la Conselleria de Sanitat tome cartas en el asunto lo antes posible», ha incidido Maite García.

Número de colegiado

Desde el ICOPCV inciden en que resulta imprescindible comprobar si alguien dispone de número de colegiado para que las personas que lo necesiten puedan cerciorarse de que se ponen en manos de un profesional cualificado.

Una de las vías que desde el ICOPCV se ve esencial para acabar con este tipo de prácticas es precisamente que la Podología forme parte del sistema sanitario público. Por eso, ésta es una de las iniciativas en las que más duramente trabajan desde hace años.

De hecho, en el último Congreso Nacional de Podología celebrado los días 18 y 19 de noviembre en València, los podólogos celebraron el anuncio que realizó la subdirectora general de Planificación y Organización Asistencial, Cristina Ruiz, sobre que en el próximo 2023 por primera vez en la historia se crearán plazas públicas para podólogos en la Comunitat Valenciana.

Población de riesgo

Desde el ICOPCV se ha destacado que esto es una gran noticia para la sociedad porque el profesional especializado en la salud y diagnóstico de los miembros inferiores es el podólogo y su incorporación al sistema público permitirá al menos atender a la población de riesgo, como pueden ser a las personas diabéticas. Estos pacientes, con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pueden desde mejorar considerablemente su calidad de vida, al poder mantener su movilidad, hasta evitar amputaciones.