Los pasajeros que se vean afectados estas Navidades por alguna de las huelgas convocadas tienen derecho a una compensación por parte de las aerolíneas involucradas. Ya sea una alternativa de vuelo, una indemnización monetaria o el reembolso de los billetes, según señalan organizaciones de consumidores como Facua o OCU. “Las aerolíneas pueden alegar sus motivos para evitar compensar a los pasajeros tras una cancelación, casi siempre relacionados con causas de fuerza mayor, como condiciones meteorológicas desfavorables o riesgos para la seguridad. Pero una huelga anunciada y confirmada no es causa de fuerza mayor”, insisten desde la OCU.

¿Con cuánta antelación debe avisar la aerolínea de una cancelación?

Las obligaciones de la aerolínea para con el viajero dependen del tiempo de antelación con el que la primera avise al segundo de la anulación de su pasaje. Muchas compañías no esperan a ver si la huelga tiene o no incidencia y deciden cubrirse las espaldas anulando preventivamente aquellos vuelos que no están cubiertos por los servicios mínimos. En el caso de que la aerolínea avise con dos semanas de antelación al viajero, esto le da derecho al mismo a reclamar la devolución del importe íntegro del billete. Aquí OCU especifica que la aerolínea tiene la obligación de retornar la cuantía pagada en un plazo no superior a siete días.

Si la cancelación es preventiva, pero la compañía avisa entre 14 y 7 días antes de la salida prevista, ello da derecho a un transporte alternativo que le permita salir al viajero con no más de dos horas de antelación a la salida prevista y, a su vez, que le permita llegar a su destino final con menos de 4 horas de retraso respecto a la hora prevista.

Y en el caso de que el vuelo sea anulado momentos antes de despegar o en un plazo menor a siete días, el trabajador tendrá derecho, como mínimo a ser reubicado en otro para el mismo destino. No obstante, la salida de ese vuelo ‘B’ debe ser no más de una hora de antes con respecto a la hora de salida prevista y debe llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista, según coincide la OCU y Facua.

¿Tiene derecho el viajero a una indemnización?

En todos los casos anteriormente descritos, si la compañía fuera incapaz de asumir dicha reubicación, deberá indemnizar al viajero con un pago. El reglamento europeo, concretamente en su artículo siete, recoge que las siguientes compensacciones:

Si los pasajeros que tuvieran un vuelo a una distancia de 1.500 kilómetros o menos recibirán una compensación por valor de 250 euros .

. Esta subirá a 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás será de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.

para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás será de entre 1.500 y 3.500 kilómetros. Y si el vuelo afectado no entra en ninguno de estos supuestos, la compensación será de 600 euros.

Las huelgas pueden provocar que un avión salga pero no salga a su hora. En este sentido, desde Facua citan la jurisprudencia del TJUE para recordar que el pasajero tiene derecho a cobrar las indemnizaciones antes descritas si su vuelo sufre un retraso superior a las tres horas de su llegada al destino final.

¿Qué pasa si el viajero pierde el dinero del hotel?

Desde la OCU señalan que estas son las compensaciones automáticas contempladas explícitamente en el reglamento, pero el consumidor también puede pedir otras indemnizaciones en compensación de, por ejemplo, un apartamento alquilado y que no devuelve el dinero por cancelación o una entrada para un partido de fútbol o espectáculo teatral, entre otros. Ello requerirá que el afectado demuestre dichos gastos y puede acabar requiriendo que el afectado vaya por la vía administrativa.