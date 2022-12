Las gasolineras piden saber ya qué pasará con la bonificación

La incertidumbre sobre si seguirá o no en marcha la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de carburante después del 31 de diciembre tiene en vela a las gasolineras, que reclaman al Gobierno que informe ya sobre qué va a pasar con esta medida. El presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Fernando Mena del Pueyo, advierte de un posible desabastecimiento en las gasolineras durante los días previos a Fin de Año, pues podría registrarse una "afluencia masiva" de clientes para repostar antes de que finalice la medida que puso en marcha el Gobierno central en abril para hacer frente a la inflación.

"Yo estoy recomendando a todo el mundo que vaya repostando ya, pues si lo dejan para el final probablemente no haya combustible porque no tendríamos capacidad para tantos clientes en tan poco tiempo. Podría haber problemas de desabastecimiento si avisan con poco tiempo y la gente se pone nerviosa", subraya. En este sentido, recuerda que ya tuvieron problemas cuando se implementó esta bonificación porque el Ejecutivo publicó el decreto «prácticamente un día antes y hubo un follón en las estaciones tremendo, así que tiene toda la pinta que como no digan nada va a ser igual».

«Nosotros haremos lo que nos digan, pero tenemos que saberlo ya para poder organizarnos. Se están diciendo muchas cosas, pero realmente no han concretado nada aún», lamenta Mena. Sobre este asunto, indicar que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró el pasado lunes que el Gobierno va a apurar "hasta el último día" para, en función de los precios del petróleo, decidir si mantiene o retira la bonificación universal dentro del nuevo paquete de medidas anticrisis, que el Ejecutivo tiene intención de aprobar el 29 de diciembre, para lo que se convocará un Consejo de Ministros extraordinario.

En este sentido, cabe destacar que el Ejecutivo baraja que deje de ser una ayuda universal para limitarla solamente a determinados sectores profesionales, como transportistas y agricultores. En declaraciones a RNE, la ministra manifestó que se están estudiando "diferentes posibilidades" e insistió en que la prórroga o retirada de la medida dependerá de los precios en los mercados mayoristas.

Transporte

Los transportistas extremeños confían en que la medida seguirá adelante, al menos para su colectivo, pues de lo contrario supondría "un absoluto desastre". El portavoz en Extremadura de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, Germán Martínez, sostiene que la situación económica de este sector "sigue estando mal". "Me consta que empresas, autónomos y compañeros están cerrando y cuando finalice el año no volverán a arrancar más", lamenta. "Si trabajamos a pérdidas porque tenemos los precios mal y encima nos suben el combustible, pues si a muchos ya nos está suponiendo la ruina, imagínate si no tuviéramos ese descuento de 20 céntimos", sostiene el transportista.

Por otra parte, Martínez se muestra satisfecho por cómo se está gestionando desde el Gobierno regional el nuevo Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera, que trata de garantizar que los servicios de carga no se presten a pérdidas y plantar cara a la morosidad: "En Extremadura se han hecho ya bastante inspecciones a los operadores cargadores, se les está pidiendo documentación y estudiando a los precios que están pagando los portes. Todo aquél que no cumpla será sancionado como nos han comunicado". "Para que esto llegue al punto que reclamamos, que es que paguen lo establecido por el observatorio de costes, se están cumpliendo los primeros pasos que son las inspecciones", destaca.