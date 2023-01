¿Cuánto costará el transporte en 2023?

Los carburantes subieron tanto que obligaron al Gobierno a poner en marcha desde el 1 de abril un descuento mínimo de 20 céntimos por litro (15 aportados por el Estado, y el resto, por las petroleras) para todos los usuarios, que ha costado unos 5.700 millones. Con la entrada del nuevo año desaparece esta rebaja generalizada y quedará limitada a los transportistas, taxistas, VTC, ambulancias y el sector primario. A la vez, el Ejecutivo ha decidido limitar la subida de los peajes de las autopistas que son concesión del Estado ya que que, de no tomar esta medida, este pago por uso subiría el 8,5%. En transporte público seguirán siendo gratuitas las cercanías y Rodalies para viajeros frecuentes y habrá descuentos del 50% en transporte urbano e interurbano si al 30% que aporta el Estado las autonomías o ayuntamientos suman al menos otro 20%.

1 ¿Por qué subieron los carburantes y por qué se están moderando?

Aunque los precios de los carburantes han dado un cierto respiro, los precios de venta al público siguen siendo elevados. Eso es lo que desde la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) se denominada el efecto cohete --traslado rápido de las subidas del petróleo al precio final- y pluma -mucho más lento cuando baja-. En todo caso las mayores subidas del barril de crudo Brent, la calidad de referencia en Europa, fueron en marzo, poco después de la invasión de Ucrania por Rusia, cuando tocó máximos de 137 dólares. En la actualidad cotiza en el nivel de 80 dólares, pero no es el único factor que impacta en el precio de venta. Otro son los precios de los productos refinados en el mercado mayorista, disparados especialmente por la escasez de diésel procedente de Rusia.

2 ¿A qué precio se venderán las gasolinas y él gasóleo?

En lo que respecta al aspecto del surtidor no habrá mucha diferencia porque el descuento, que el 1 de enero desaparecerá para los conductores no profesionales, se aplicaba a la hora de pasar por caja. En todo caso, los precios se han moderado, después de haber superado los dos euros el litro. El precio medio de la gasolina en la actualidad, 1,565 euros, supera en un 6% al de un año atrás; y el del gasóleo, 1,661, en un 22%. Y es que en junio la gasolina alcanzó una media de 2,128 euros y el gasóleo, de 2,1 euros. Los expertos prevén que el diésel, el más empleado, seguirá registrando subidas debido a la escasez porque una buena parte se importaba de Rusia y la llegada del invierno, aunque esta segunda variable por ahora no afecta tanto dada la meteorología actual. En todo caso hay compañías, como Repsol, que han anunciado que mantendrán un descuento de 10 céntimos durante todo el invierno y se han sumado a ello otras compañías.

3 ¿Quiénes se beneficiarán de descuentos y ayudas para el carburante en 2023?

El Gobierno ha decidido suprimir el descuento general de 20 céntimos. Esta medida se sustituye por ayudas para transportistas, agricultores, navieras y pescadores. En el caso de los transportistas se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro, pero se abonará cada mes. Para los agricultores, se dará una ayuda directa de hasta 20 céntimos por litro mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos con un coste de 240 millones de euros y 120 millones en el caso de los pescadores. El descuento se reducirá a 10 céntimos de abril a junio. Para los titulares de autobuses, taxis, ambulancia, VTC (vehículos con conductor) y transporte de mercancías se establece una ayuda directa por el consumo estimado que será de 300 a 3.690 euros.

4 ¿Cuánto subirán los peajes de las autopistas?

Dado que la aplicación de la revisión anual de los peajes supondría una subida del entorno del 8,4%, el Ministerio de Transportes ha decidido limitarla al 4% en 11 de las autopistas bajo su concesión al igual que las revisiones extraordinarias que correspondían a tres de ellas. Se trata de la AP-51 (conexión Ávila), AP-61 (Segovia-San Rafael), AP-53 (autopista central de Galicia), AP-66 (autopista Ruta de la Planta), AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 (autopista Vasco-aragonesa) y AP-71 (León-Astorga), AP-9 (autopista del Atlántico), AP-6 (autopista del Noroeste) y AP-46 (autopista de Las Pedrizas). La AP-7 y y la AP-2 en Cataluña están libres de peaje. A su vez se congelan los peajes de las autopistas que gestiona la empresa pública SEITT después de ser rescatadas, que son las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4, R-5 y la Madrid-Barajas (M-12), así como la circunvalación de Alicante, la Cartagena-Vera y la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo). La excepción serán las autopistas de la Generalitat, que registrarán subidas de entre un 6,5% y un 7,3%. La tarifa del túnel del Cadí es la que menos se incrementará y, la C-32 hasta El Vendrell. Así, el peaje para un turismo, furgón o furgoneta en el túnel del Cadí pasará de los 12,64 euros actuales a los 13,48 euros. En el de Vallvidrera, la hora valle para un turismo subirá hasta los 4,34 euros (frente a los 4,04 euros actuales) mientras que en hora punta pasará de los 4,56 euros que se pagan ahora a 4,88 euros.

5 ¿Subirá el transporte público?

Los abonos de cercanías, Rodalies y media distancia de Renfe seguirán siendo gratuitos en 2023. El transporte urbano e interurbano tendrá una rebaja en el billete del 50% si al 30% que aporta el Estado están dispuestos a sumarle el 20% restante las comunidades autónomas o ayuntamientos hasta el 30 de junio. En el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, la T-Casual, el título de transporte de diez viajes -heredero de la T-10- y el más demandado del sistema tarifario integrado, a partir del 1 de enero volverá a costar 11,35 euros como en 2020 en su tarifa de una zona, tras perder su rebaja del 30%. A la T-Usual y la T-Jove, en cambio, se les mantendrá el descuento del 50% y seguirán costando 20 y 40 euros respectivamente en sus opciones de una zona.