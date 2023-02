La actual coyuntura que vive la cerámica de Castellón, a tenor de los cambios producidos por la grave crisis de costes, la transformación energética, los desafíos medioambientales, la digitalización o los nuevos hábitos de consumo, han puesto de relieve la importancia que tiene para el sector la innovación, la investigación, la búsqueda de nuevos materiales, espacios y oportunidades, como garantía para asegurar el futuro de la industria.

El sector del azulejo siempre ha sido modélico en cuanto a la implantación de la I+D+i, pero los desafíos que tiene por delante llevan a señalar que, para afrontarlos con éxito, no hay otra alternativa que innovar en un grado mucho mayor y más rápido. La capacidad de resiliencia y know how logrados por la cerámica a lo largo del último medio siglo son la mejor carta de presentación para un sector que busca nuevos inputs que aseguren su futuro.

En este contexto, el periódico Mediterráneo y el Ayuntamiento de Onda reunirán en un mismo escenario a diferentes actores procedentes de la arquitectura y el clúster cerámico castellonense, quienes expondrán sus diferentes visiones sobre el futuro de una industria abocada a mirar hacia adelante en busca de nuevos éxitos empresariales marcado por un amplio glosario de nuevas oportunidades. El encuentro se celebrará en el Museu del Taulell Manolo Safont, de Onda, el próximo martes 21 de febrero.

La convocatoria tendrá al catedrático en Arquitectura Vicente Sarrablo como principal protagonista, en una cita que contará con la presencia del director del diario, Ángel Báez, quien se encargará del saludo inicial y de moderar la mesa de debate. También asistirá la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, quien será la encargada de clausurar el acto; además, a la cita están llamados representantes del clúster y del ITC-AICE.

Vicente Sarrablo, una referencia para la arquitectura

El doctor arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y catedrático dentro del Área de Construcciones Arquitectónicas en el Departamento de Arquitectura de UIC Barcelona School of Architecture, Vicente Sarrablo (Barcelona, 1964), ejerce desde 1998 como profesor en el Área Técnica de UIC, área que dirige desde el año 2002. Además, desde el 2004 es director de la Cátedra Cerámica Barcelona y, desde 2014, ejerce como coordinador del grupo de investigación LITEIS (Laboratorio de Innovación Tecnológica en Edificación Industrializada y Sostenible). Actualmente, dispone de tres sexenios reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Profesionalmente, se ha especializado en la investigación y el desarrollo de sistemas constructivos innovadores basados en elementos cerámicos. Además, Sarrablo es autor de diseños industriales como Lamas versátiles y Flexbrick, del diseño de estands para ferias de la construcción para marcas como Hispalyt, Piera Ecocerámica y Flexbrick, además de ser autor de proyectos de arquitectura como Casa Mingo, Ampliación de la Hípica La Llena o la Guardería Virolai Petit.Todos ellos han sido ampliamente divulgados en revistas especializadas y han sido objeto de numerosas distinciones.

Entre los premios obtenidos a lo largo de su trayectoria, destaca el Premio Nacional en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de Mejor producto para la arquitectura por su invento Flexbrick.