La Comisión Europea ha anunciado este viernes que autoriza el desembolso a España del tercer tramo del Plan de Recuperación, por valor de 6.000 millones de euros. Después de haber evaluado de forma satisfactoria el cumplimiento de los 29 hitos y objetivos de inversiones y reformas comprometidas por el Gobierno español para el primer semestre de 2022, la Comisión Europea ha aprobado el correspondiente desembolso de 6.000 millones de euros que el Gobierno español había solicitado en noviembre pasado.

Esta decisión de la Comisión confirma a España como el país más adelantado en el desarrollo del plan europeo. Solo dos países habían solicitado ya el desembolso del tercer tramo a la Comisión Europea (España e Italia) y España se convierte en el primero en obtener la evaluación positiva que permite liberar el tercer desembolso. Con este pago, España habrá recibido ya un total de 37.000 millones de euros en transferencias, casi la mitad de la cantidad total asignada a España (70.700 millones).

Entre los compromisos de reformas vinculados al desembolso del tercer tramo de los fondos europeos, España situó la reforma de la ley concursal, el nuevo régimen de cotización de los autónomos, la reforma de la ley de fondos de pensiones, la entrada en vigor de la ley relativa al sistema integral de formación profesional y de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Un total de ocho desembolsos

El Plan de Recuperación español se articula en torno a un total de 8 desembolsos, el último de los cuáles debe ser solicitado por el Gobierno en 2026, último año previsto por la Unión Europea para la ejecución del plan.

El cronograma orientativo pactado entre el Gobierno español y las autoridades europeas incluye la solicitud de un cuarto tramo (por 10.000 millones de euros) en el primer semestre de 2023, con cargo al cumplimiento de las inversiones y las reformas programadas para antes del 31 de diciembre de 2022. Entre los compromisos de reformas vinculados al cuarto tramo de fondos europeos se sitúa la tercera ronda de la reforma del sistema de pensiones, en la que se incluye alargar el periodo de cálculo de las pensiones y elevar la base máxima de cotización. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha logrado aún cerrar la negociación a tres bandas con los agentes sociales, con los socios parlamentarios y con las autoridades europeas que debería permitir sacar adelante la reforma.

Pendientes de la reforma de pensiones

En tanto no culmine la aprobación de esta ronda de la reforma de la Seguridad Social, el Gobierno español no debe solicitar el desembolso del cuarto tramo de los fondos europeos. Cuando lo haga, la Comisión Europea prevé evaluar de forma conjunta las tres rondas de reformas de la Seguridad Social. En la primera de ellas, a finales de 2021, se aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC y el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). En la segunda, a mediados de 2022, se aprobaron los cambios que afectaban a autónomos y planes de pensiones complementarios. La tercera debe centrarse en el periodo de cálculo de las pensiones y en la cotización de las bases máximas. La Comisión Europea deberá evaluar si el conjunto de todas las reformas acometidas desde finales de 2021 responden al compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. De ello podría depender no solo el desembolso del cuarto tramo de fondos europeos (10.000 millones) ya que también podría cuestionar anteriores entregas vinculas a las dos rondas previas de reformas de las pensiones. Para evitar esta circunstancia el departamento del ministro José Luis Escrivá y la Comisión Europea mantienen un diálogo constante, según fuentes conocedoras del proceso.

'Hombres de negro' del Parlamento Europeo

El anuncio de la Comisión Europea sobre el tercer desembolso (6.000 millones) a España se produce en medio de un ambiente enrarecido en la relación entre el Gobierno español y el Parlamento Europeo, que a partir del lunes enviará a España una misión para fiscalizar la ejecución de los fondos europeos en el país y la transparencia en su gestión.

La llegada de la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo viene precedida por las duras críticas de su presidenta, la eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo (PPE) Mónika Hohlmeier, contra la gestión española de los fondos. "Iremos a España porque el Gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación", declaró Hohlmeier en una entrevista al diario ABC. Además, en los últimos días ha aumentado la tensión, después de que Hohlmeier haya acusado a la vicepresidenta española Nadia Calviño de filtrar a la prensa una misiva que le había remitido a ella misma. Las dudas de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo sobre la gestión española no tiene nada que ver con la aprobación que de forma reiterada expresa la Comisión Europea respecto de la misma cuestión.

La visita a España de los 'hombres de negro' (como se conoce en la jerga europea a este tipo de misiones fiscalizadoras) del Parlamento Europeo coincide con una intensa campaña del PP de Alberto Núñez Feijóo contra la gestión española "decepcionante" de los fondos europeos, en la que aprecian "falta de transparencia", "falta de gobernanza de las comunidades autónomas" y "derroche" del dinero europeo.

Los datos del Gobierno

Frente a esta campaña, el Gobierno ha presentado este jueves el tercer informe de Ejecución del Plan de Recuperación que muestra la aceleración en la gestión de los fondos europeos en 2022 y en el primer mes de 2023. Además, el informe detalla el más de un centenar de reuniones con comunidades autónomas, ayuntamientos y sector privado para articular la cogobernanza de los fondos europeos.

Según los datos del Gobierno, a cierre de 2022 se han resulto ayudas y licitaciones y convocatorias de ayudas por 23.300 millones de euros (el 75% de los 31.000 millones entregados a España hasta el momento), de los que el 82% corresponden a la Administración General del Estado.

Además, se han asignado 20.628 millones de euros a las comunidades autónomas a través de las 139 conferencias sectoriales celebradas para su gestión directa en sus ámbitos de competencia, como educación, vivienda, sanidad y políticas sociales, y mediante diferentes subvenciones y convenios. Su peso en la distribución de los fondos hace que jueguen un papel clave en la llegada de los fondos al tejido productivo durante 2023. En 2022, cerca del 20% de las convocatorias resueltas correspondieron a los gobiernos autonómicos.