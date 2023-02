La dirección de Amazon y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para el cierre de la planta de Martorelles. La corporación ofrece recolocar a algo más de 200 personas en otros centros de la provincia de Barcelona, de los 800 empleos afectados por la clausura de la planta logística. Para el resto, las centrales han consensuado indemnizaciones equivalentes a un despido improcedente o han mejorado las compensaciones monetarias para que aquellos que decidan mudarse a Far d'Empordà (Girona) o Plaza (Zaragoza).

El acuerdo ha llegado algo pasadas las seis de la mañana de este martes, en las últimas horas hábiles del periodo de consultas, según coinciden fuentes tanto de la compañía como de los trabajadores. Tras cerca de un mes de conversaciones, con las posturas muy alejadas durante gran parte del proceso negociador, finalmente Amazon y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo. Este queda pendiente de la votación de los trabajadores en asamblea, algo para lo que estarán citados este miércoles y el próximo sábado, dependiendo de los turnos.

Las centrales han logrado mejorar la oferta de recolocaciones de Amazon para otros centros de la provincia de Barcelona. Inicialmente la dirección no se avenía a reubicar a más de 150 personas, para luego subir a 190 y acabar cerrando en "más de 200", según fuentes sindicales. Lo que representa algo más del 20% del total de empleos destruidos en Martorelles. Aquí se dará prioridad a trabajadores senior, aquellos que estén esperando un hijo o mujeres víctimas de violencia machista, entre otros colectivos identificados como vulnerables.

Despido improcedente

Para los que no puedan acogerse a una recolocación y decidan no continuar en Amazon, que serán la mayoría, según reconocen fuentes sindicales, recibirán una indemnización similar a la de un despido improcedente. Es decir, un cobro de 33 días por año trabajado, más un plus de 375 euros por año trabajado, más otro pago único de entre 690 o 790 euros, según la versión ofrecida por los sindicatos. La corporación supera así los 20 días por año trabajado a los que mínimamente le obliga la ley.

Y para aquellas personas que decidan querer seguir vinculadas a Amazon y aceptar el traslado a otro centro de la empresa, ya sea en los de nueva apertura, como Far d'Empordà o Zaragoza, o en otros fuera de Barcelona, la compañía les abonará un pago de 7.250 euros en concepto de traslado.

"El acuerdo genera oportunidades para quienes quieren quedarse y seguir creciendo en Amazon, así como apoyo para quienes quieran continuar su carrera fuera de la compañía", afirman fuentes de la compañía, que declinan entrar a concretar cifras.