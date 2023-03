El Gobierno ha reclamado a Ferrovial que aclare su continuidad y su compromiso con España tras el reciente anuncio de trasladar su domicilio social a Países Bajos.

"Es muy importante que Ferrovial aclare esa continuidad. Creo que existe esa intención, que es positivo, pero debe ser Ferrovial quien dé la explicación correspondiente y más en un contexto en el que en España estamos recibiendo muchas inversiones extranjeras", ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en los 'Desayunos Informativos' de EP, patrocinados por Altadis, Cepsa, KPMG, Fujitsu, Telefónica, Fundación IberCaja y Veolia.

El titular de Agricultura ha destacado que Ferrovial es un "gran grupo económico" del que el Ejecutivo se "siente orgulloso". "No solo no tiene un negocio en el país, donde tiene inversiones y trabajadores, sino también fuera de España", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que otras empresas decidan seguir los pasos de Ferrovial, Planas ha reiterado que la multinacional "debe explicar el por qué de esta operativa". "No quiero entrar en temas cuyo detalle no conozco, pero hay aspectos que clarificar de esa decisión. Espero y deseo que eso no suponga nada en su compromiso con España y la sociedad y de la actividad en el país. Las raíces están muy bien, pero el árbol está mejor", ha señalado.

El consejo de administración de Ferrovial propuso el martes una fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía, lo que supondrá el traslado del domicilio social de España a Países Bajos. Además, el grupo informó que pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España, para cotizar posteriormente también en Estados Unidos.

En cualquier caso, Ferrovial señaló que esta reorganización corporativa no tendrá un impacto en los planes de inversión en España, país que permanecerá como principal fuente de desarrollo de talento.