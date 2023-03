Cinco gafas de realidad virtual y diez joysticks, y cinco visitantes del 4YFN (4 Years From Now) -el salón para las ‘startups’ del Mobile World Congress- se trasladan inmediatamente a uno de los campus de Esade. En la pantalla, cinco avatares que circulan por el lugar. Los más aplicados (o duchos con la tecnología) ya están en el aula, los más rezagados aún pasean por el jardín. El profesor les espera dentro, tablet en mano, con cuatro o cinco posibles presentaciones que utilizar. La clase no empieza todavía, así que uno de los alumnos aprovecha para explorar el aula: gira la cabeza sobre el escenario del 4YFN, y la gira al mismo tiempo su avatar. “Esade está invirtiendo mucho en esto porque creemos que las nuevas tecnologías se impondrán: hay muchas nuevas oportunidades llegando y tenemos que estar preparados”.

Quien habla es Alfonso Sanz, uno de los implicados en la división de la escuela de negocios que desarrolla soluciones de aprendizaje corporativo. Ha sido esta institución, precisamente, la que ha organizado esta demostración sobre cómo un directivo de Grifols y una de las máximas responsables del centro tecnológico Plug&Play podrían encontrarse en clase como estudiantes de un MBA viviendo uno en Catalunya y la otra en Estados Unidos. “El metaverso ayudará a colaborar en formas mucho más globales”, defiende allí mismo el primero, Ernesto Pla. “Las empresas tecnológicas que se dediquen a la tecnología profunda tienen una grandísima oportunidad: en Europa tenéis una i+D asombrosa, solo tiene que llegar al mercado”, asegura la segunda, Natalia Olson-Urtecho. “Hoy en día aún no tenemos experiencias que diferencien mucho la educación en el metaverso a la educación convencional”, aseguraba el primer día de congreso el experto y también profesor de Esade, Esteve Almirall. “[La tecnología] está muy en sus inicios, pero hay lugares concretos en los que ya ha transformado completamente la experiencia del estudiante”, asegura el mismo. Piensa, sobre todo, en estudiantes de medicina que puedan ver con unas gafas Hololens un esqueleto humano justo en frente de ellos, los músculos del cuerpo o directamente un corazón. Porque a su juicio, y así lo resume el título de su conferencia, la educación del futuro es una combinación entre el metaverso, la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial, que “hace con las letras lo que la calculadora hizo en su momento con los números”, dice. Sin olvidar, claro, que la tecnología es el uso que se le dé y que hay fórmulas, como poco, polémicas: por ejemplo, el vídeo que muestra el propio Almirall de una clase infantil en China con niños llevando una banda tecnológica en la cabeza que cambia de color en función del nivel de concentración del alumno. “Estad preparados porque el futuro está llegando”, avisa el docente. En el propio suelo del congreso, algún que otro ejemplo: la plataforma de Muse Scene Lab con la que estudiantes de música pueden practicar con una orquestra virtual, la tecnología de SkyNote para tocar el instrumento en casa y que la inteligencia artificial te corrija o los videojuegos en el metaverso de Minicoders para que un niño aprenda los fundamentos de la programación.