CCOO y UGT han dado su 'sí' definitivo a la reforma de pensiones planteada por el ministro José Luis Escrivá. La patronal CEOE, por su parte, se reafirma en el 'no' a una norma que supondrá un aumento de costes para las compañías, especialmente para las grandes corporaciones. "Reforzamos los ingresos del sistema de manera gradual, prudente, comedida y que en ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la empresa española. Estamos hablando de algo completamente manejable", ha afirmado Escrivá. El ministro y las centrales han escenificado su entente en un acto este mediodía en la sede del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Los partidos en el Congreso, por su parte, definirán posición esta tarde en la comisión del Pacto de Toledo.

No ha habido sorpresas y este miércoles los órganos de dirección de los agentes sociales han confirmado las posiciones que ya se intuían tras las reuniones del pasado viernes y del lunes de esta misma semana. La CEOE encadena así su segundo 'no' en materia de pensiones, una vez ya a finales de 2021 se opuso al aumento de cotizaciones -el Mecanismo de Equidad Intergeneracional- para nutrir la hucha de las pensiones. Y es su sexto 'no' al Gobierno de coalición en lo que va de legislatura, después de rechazar las tres últimas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y las normativas sobre igualdad. Las centrales, por su parte, han dado su aval a todas aquellas reformas que el Ejecutivo ha negociado con ellos.

"Pocas veces firmamos un acuerdo con la satisfacción que nos da firmar este", ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "El acuerdo equilibra gastos con ingresos, cualquiera que quiera intervenir [en un futuro] sobre una u otra cuestión tendrá que explicar a los ciudadanos de este país a quien le quita y a quien le pone", ha añadido. "Garantiza la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones para los próximos 25 años. Es fundamental otorgar certezas a la ciudadanía española", ha declarado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Y es que la reforma pactada este miércoles de forma bipartita tiene un rango de aplicación progresiva hasta 2050, lo que implica que varios Gobiernos deberán decidir si lo mantienen o tratan de cambiarlo. La sombra de un posible cambio de ciclo tras las elecciones generales de finales de este año ha sobrevolado las intervenciones de los líderes sindicales. Tanto Escrivá como las centrales han destacado que la reforma cuenta con el aval de la Comisión Europea, a lo que fían la pervivencia a futuro de la misma.

Turno de los partidos

Ahora le toca el turno de significarse a los partidos políticos con representación en el Congreso, que están citados para ello este miércoles a las cuatro de la tarde en la comisión del Pacto de Toledo. Fuentes consultadas trasladan que formaciones como ERC y EH Bildu estarían predispuestos a dar su apoyo a la nueva reforma del Ejecutivo, que ya logró atar hace unos días un consenso interno que zanjó las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos. El PNV ha manifestado públicamente que no tiene voluntad de oponerse a esta reforma, condicionada al cuarto desembolso de los fondos europeos.

A diferencia de la reforma laboral, que salió finalmente aprobada por un solo voto (y por error), todo apunta a que la norma diseñada por Escrivá logrará unos apoyos suficientes en la cámara baja para salir validada sin sobresaltos. El Gobierno lograría así cerrar la última capa de cambios en materia de Seguridad Social y pensiones durante esta legislatura y lo lograría a costa de sacrificar un aval tripartito.

Choque Escrivá-Garamendi

El cruce de reproches entre Escrivá y dirigentes de la CEOE ha sido constante en los últimos días. Desde Bruselas el ministro acusó a los empresarios de poner la mano para recibir ayudas públicas durante la pandemia, pero no estar dispuestos a aportar para la hucha de las pensiones. "Hay que estar a las duras y las maduras", le espetó Escrivá a Antonio Garamendi y los suyos. "Hemos planteado cosas, pero no se nos han dado datos (...) Es muy difícil hablar de algo sin los números y la realidad es que a fecha de hoy no tenemos la memoria económica de la reforma (...) El ministro no dice la verdad", le replicó el presidente de los empresarios.

La nueva reforma de las pensiones pretende inyectar más recursos al sistema a través de gravar más a los salarios por encima de los 4.500 euros brutos al mes. Tanto por la vía de subir las bases máximas de cotización, como por la creación de una tasa permanente y que no genera derechos contributivos a cambio para la parte de esos altos salarios que se queda sin cotizar.

Escrivá cuantifica que estas medidas supondrán, de media, un incremento de costes laborales de 40 céntimos por hora trabajada. No obstante, este es un cálculo medio, que tiene un impacto muy diferenciado según la tipología de trabajador. Y es que a los salarios por debajo de 4.500 euros apenas estarán afectados, mientras que el impacto para las empresas que tengan varios empleados cobrando por encima de dicha cuantía, el impacto será muy superior a esos 40 céntimos que cita el ministro.