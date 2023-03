¿Que son los bancos sistémicos como Credit Suisse?

Credit Suisse es un banco sistémico, es decir, forma parte del grupo de aquellas entidades que son de importancia capital para el sistema financiero de un país o internacional. De ahí que las autoridades hayan promovido una solución rápida para la entidad suiza, con el objetivo de evitar un contagio generalizado. Una muestra es por ejemplo los Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank de EEUU, cuyas caídas, sin ser sistémicos, ya provocaron verdaderos terremotos en los mercados.

¿Qué son los bancos sistémicos?

Son aquellos que se consideran esenciales para la estabilidad nacional o global. Sus problemas o su caída afectarían al conjunto del sistema financiero de un país o a nivel internacional por sus interconexiones con el conjunto. Cada mes de noviembre, el consejo de estabilidad financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el Comité de Basilea publican una lista con 30 bancos con esta características. Credit Suisse es uno de ellos, junto con el otro grupo suizo, UBS. En la clasificación de 2022 solo había un banco español en la lista, Santander. De hecho hay dos grados: las entidades de importancia sistémica mundial (EISM) y las de importancia sistémica nacional (OEIS), que establecen las autoridades financieras de los países. A nivel nacional en España son, además de Santander, BBVA, CaixaBank, tras su absorción de Bankia; Sabadell, con colchones de capital en 2023 del 1%, el 0,75%, 0,50% y 0,25%.

¿Qué implica ser una entidad de este tipo?

Los bancos considerados sistémicos, tanto los globales como los nacionales, están sujetos a colchones de capital adicionales a los del resto de entidades. Se considera que son bancos demasiado grandes para dejarlos caer ('too big to fail'). Como consecuencia de ello , en situaciones límite está previsto poder rescatarlos y protegerlos en aras a evitar colapsos financieros y económicos de gran envergadura. Cuanto más riesgo sistémico, mayor es la exigencia de capital adicional. Credit Suisse, en la última lista de noviembre de 2022 estaba en el grupo de las entidades a las que se les exige un 1% de capital adicional, al igual que a UBS o al Santander. A otro grupo, en el que están por ejemplo Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas o Goldman Sachs, entre otros, se les exige el 1,5%. Con el 2% deben cumplir Bank of America, Citigroup o HSBC. Con el 2,5% JP Morgan Chase; y no hay ninguno incluido en el grupo en el que se requiere el 3,5%, el nivel de más riesgo.

¿Qué objetivos tienen estas regulaciones?

Tras la crisis financiera de 2008, la mayor desde la de 1929, se vio que era necesario establecer algún tipo de controles a las entidades que, en caso de atravesar dificultades pueden arrastrar al conjunto de sector nacional o internacional. En ese contexto surgió el sello de banco sistémico y desde 2011 se elabora la lista. El objetivo de estas regulaciones es reducir la probabilidad de quiebra de este tipo de entidades y reducir el alcance e impacto de estas mediante la mejora de los sistemas de recuperación y resolución, es decir, la liquidación de forma ordenada y sin necesidad de apoyo público.

¿Qué sucede en Credit Suisse?

Credit Suisse, con 167 años de historia, y uno de os dos grandes bancos suizos, forma parte de la lista de entidades sistémicas a nivel mundial. Tras la caída de los estadounidense Silicon Valley Bank y Signture Bank, las dudas volvieron a cebarse en este banco. Ante el desplome de la acción y la fuga de clientes, el Banco Central de Suiza aprobó inyectar 50.000 millones de euros de liquidez en la entidad, una medida que fue bien recibida pero que se ha revela como insuficiente. La entidad se ha visto afectada por por la pérdida de clientes de altos patrimonios y por una mala gestión salpicada de multas y escándalos. El año pasado sufrió unas pérdidas superiores a los 7.000 millones de euros.