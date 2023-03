Pierre Regibeau: "Tras la compra de Air Europa por Iberia nos aseguraremos de que no se pierden rutas"

Pierre Regibeau ofreció ayer una conferencia en la UIB invitado por la Facultad de Economía y Empresa.

¿Cuál es su cometido al frente del departamento de Competencia de la Comisión Europea?

Tenemos tres funciones. En primer lugar, ayudar a los equipos que trabajan en los casos, especialmente en el análisis de estadísticas. En segundo lugar, tenemos un deber de control en cada fase del caso, de valorarlo con una evaluación independiente y comunicar nuestro punto de vista a la comisaria. Finalmente, revisamos textos sobre posibles abusos en la Competencia. También tenemos que reaccionar rápidamente en casos que acontecen en un momento determinado.

En febrero Iberia anunció la compra de Air Europa por 500 millones de euros. Pero esta operación depende de que Competencia dé luz verde. ¿Cuándo empezarán a estudiar la compra?

Ya hemos empezado, aunque estamos muy al principio.

¿Exactamente qué van a analizar?

No es la primera vez que vemos este caso, y ya sabemos qué queremos estudiar. Por ejemplo, cómo quedarán las rutas en las que ahora las dos compañías mantienen una competencia. Podría suceder que después de la operación en algunas rutas se pase de tres a dos aerolíneas. Así que queremos asegurarnos de que entrarán otras compañías para mantener la competencia; que entre una tercera aerolínea y se comprometa a permanecer allí al menos tres o cuatro años.

¿Les preocupa que se pierdan rutas?

Sí. Aunque un posible escenario es que no se pierdan rutas, pero que en ellas haya menos competencia. También hay otro problema porque ahora Iberia y Air Europa están en un hub en el aeropuerto de Madrid. Eso significa que después de la operación quedará un solo hub y eso puede poner en desventaja a compañías como Ryanair, por ejemplo, que no están en esa situación.

En Mallorca somos muy sensibles a la pérdida de rutas y al aumento en el precio de los billetes por nuestra alta dependencia del avión. ¿En Bruselas son conscientes de ello?

Sí. De hecho, hay reglas propias para las islas. La Comisión Europea estaría muy preocupada si hubiera un riesgo de perder rutas aéreas con islas. Si tenemos que elegir, siempre priorizaremos mantener la conexión con una isla que una conexión continental.

¿Qué calendario manejan? ¿Cuándo habrá una resolución?

Hay un plazo establecido, pero en casos complejos como este se puede parar el proceso para solicitar información o porque las compañías piden más tiempo. Pienso que en el plazo aproximado de un año puede haber una resolución.

Bruselas impuso una multa de 4.343 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en el mercado. Fue la multa más alta de la historia impuesta por una autoridad de la Competencia, pero no demasiado alta para una empresa de su tamaño.

A veces las multas no son suficientes para cambiar el comportamiento de compañías como Google, pero tenemos reglas para determinar las cuantías. Una de las razones de la reciente aprobación del Reglamento de Mercados Digitales es que no establece multas, sino reglas claras. Dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y si no lo hacen, se contempla la disolución de la compañía. Ese tipo de soluciones son más efectivas que las multas.

Su departamento también investigó a Amazon por supuestos abusos en el uso de datos de clientes, aunque en este caso ha esquivado la multa al llegar a un acuerdo con la Comisión Europea. ¿Las grandes tecnológicas caminan demasiado libremente?

Creo que no. Por un lado, investigamos de oficio a estas compañías para detectar si incurren en irregularidades. Por otro lado, otras empresas nos reportan comportamientos supuestamente irregulares para que los investiguemos. Así que si algo falla, lo sabemos.

¿Recibe presiones para orientar una investigación en un sentido o en otro?

No. Es cierto que en Bruselas existen presiones, pero no en el nivel en el que estoy yo. Mi departamento es muy, muy independiente.

En Baleares los extranjeros monopolizan la compra de viviendas y los residentes locales no pueden competir con ellos por su alto poder adquisitivo. ¿No cabe ningún tipo de límite?

Ese tema no es competencia de nuestro departamento. Pero le puedo decir que una hipotética limitación plantearía una discriminación entre residentes de la Unión Europea.

¿Le preocupa la presencia de grandes plataformas de alquiler turístico como Airbnb en regiones como Balears?

Las autoridades locales tienen la capacidad para poner límites a la actividad de ese tipo de plataforma. En general, plantear una regulación de plataformas como Airbnb no es materia de nuestra competencia.