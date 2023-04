El patio del Consolat de Mar ha sido el escenario elegido este lunes por el Govern para anunciar, junto con los sindicatos y la Federación Hotelera, que ya está en marcha la metodología que permite medir las cargas de trabajo de las camareras de piso en Baleares, una medida en la que la comunidad vuelve a ser “pionera” y que beneficiará a más de 20.000 kellys. Se empieza por este colectivo porque “una mujer siempre padece el triple”, ha advertido la presidenta, Francina Armengol.

Además de que este lunes se da respuesta a “una reivindicación histórica” de medir las cargas de trabajo en hostelería, la puesta en marcha de esta herramienta “nos vuelve a colocar como pioneros a nivel nacional”, ha subrayado la socialista. “Sara, Cristina y muchas otras siempre” transmitieron a la presidenta esta necesidad. “Por deformación profesional, porque soy farmacéutica” ha recordado la líder del Govern, “lo más importante es la salud de las personas”. Replicando las demandas que este colectivo le ha transmitido a la presidenta ha clamado que poniéndose en su lugar que “no es justo que por tener un trabajo tengamos una enfermedad profesional”.

Y de eso se trata, con una metodología “muy trabajada, rigurosa y científica” que se debe poner en práctica en las empresas esta temporada, y va ligada a la renovación del convenio de hostelería, ya en vigor desde hace dos días, las trabajadoras verán mejoradas sus “condiciones físicas, y psíquicas también”, asegura Armengol.

“Queda trabajo por hacer” en relación a las enfermedades laborales de las camareras de piso, ha destacado la presidenta ante un público compuesto en su mayoría por trabajadoras de los hoteles.

Rubén Castro, secretario general de la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, ha sido el encargado de presentar el trabajo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), quien también ha insistido en que la herramienta nace del “diálogo, el consenso” y un trabajo “riguroso, técnico y científico” en el que han participado más de 50 empresas.

¿Cómo funcionará?

Los hoteles tendrán que constituir grupos de trabajo dentro de cada empresa, con representantes de esta, de los trabajadores y de los sindicatos y servicio de prevención de riesgos laborales. Se analizará el tipo de tareas que llevan a cabo las kellys, según el tipo de habitación, los recorridos que realizan, si se trata de una salida de los huéspedes o una limpieza diaria normal, dependiendo de los equipos (si hay o no cama elevable ya en el establecimiento). Se consensuará así cómo puede ser el trabajo “seguro”, ha explicado Castro. Atendiendo al tiempo medio para realizar la limpieza, se distribuirá la “máxima carga viable para la salud” y se hará atendiendo a la tipología de hotel. Según Castro, ya hay empresas que han puesto en marcha el método en el norte de Mallorca y en Cala Millor.

Se tendrá en cuenta en cada centro de trabajo “el esfuerzo”, ha señalado el conseller Iago Negueruela, para limpiar la habitación, el baño, “cuántas veces te agachas, el peso que levantas”… y todo ello servirá para fijar la carga máxima con el número de cuartos en cada hotel. “Es de obligado cumplimiento”, ha advertido, “antes de que afecte a la salud de las trabajadoras”. "El turismo es nuestra industria", subraya, el portavoz del Govern.

En representación de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, su vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, ha comenzado su intervención echando en falta "al numeroso grupo de expertos" que han colaborado en esta metodología" y no han estado presentes. "El objetivo es compartido, a todos nos interesa que el talento de las empresas esté en las mejores condiciones", ha abundado Aguiló, para que se reduzca la siniestralidad y crezca la salud laboral con esta "guía de buenas prácticas" que se extenderá a todos los departamentos. "No se trata de estandarizar, sino que el trabajo se adapte a la realidad de cada momento", añade la representante de los hoteleros. También ha mencionado que no hay que olvidar otros dos aspectos fundamentales: "El reconocimiento de las enfermedades profesionales y la jubilación anticipada".

"Ignorancia pepera"

Desde UGT, José García Relucio ha empezado pidiendo el voto para Armengol --"Esperemos que siga cuatro años más siendo presidenta"-- y destacando que la ley turística nació del "diálogo social". "No solo hay camareras de piso, también hay camareros, camareras, de comedor, de bar... también habrá que evaluarlo. "Vamos a tener mucho trabajo", avisa, para poner en práctica el mecanismo. El sindicalista ha aprovechado para cargar contra Marga Prohens, "una representante del PP a a que no había visto por aquí". Sobre sus críticas a la camas elevables las ha achacado a la "ignorancia pepera". "No ha hecho una cama en su vida. No se esconden, lo primero que van a hacer es cargarse la ley turística", advierte.

Por su parte, Silvia Montejano, en representación de CCOO, también se ha referido a que se empieza con las camareras de piso y "vamos a hacer lo mismo en todas las áreas funcionales". "Estaremos en los centros de trabajo midiendo las cargas", afirma, "orgullosa" de que Baleares se convierta "en un laboratorio pionero en salvaguardar la salud de los trabajadores". Al igual que Aguiló, Montejano se ha referido a las enfermedades laborales de las kellys y ha pedido que "sobre todo, las mutuas las reconozcan" y también que "puedan jubilarse un poquito antes".